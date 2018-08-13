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ФБР звільнило свого агента через упереджене ставлення до Трампа

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Агент Пітер Строк, якого звільнили з ФБР через упереджене ставлення до Трампа
Агент Пітер Строк, якого звільнили з ФБР через упереджене ставлення до Трампа / seattlepi

Федеральне бюро розслідувань звільнило агента Пітера Строка через приватну переписку дворічної давнини. Слова агента, на думку його колег, виказують упереджене ставлення до нинішнього президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Washington Post.

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Як пишуть у виданні, у серпні 2016 року юристка ФБР Ліза Пейдж, з якою у агента Строка був роман, спитала в ході переписки зі своїм коханцем, чи стане Трамп президентом.

"Ні. Ми його зупинемо", – відповів їй Строк.

У Федеральному бюро розслідувань вирішили, що це повідомлення демонструє упередженість Строка щодо Трампа, а також – готовність агента вплинути на перспективи його перемоги у виборах.

Строк вибачився за цей інцидент, а також наголосив, що жодним чином не намагався вплинути на хід американських виборів.

Відомо, що агент Строк входив до команди спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне втручання Росії у вибори в США. Після того, як стало відомо про переписку Строка та Пейдж у 2016, його відсторонили від розслідування.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що ФБР та Міністерство юстиції США змовились і розробили та втілювали спеціальну програму, тільки щоб не допустити його перемоги на президентських виборах у 2016 році.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Скандал
Джерело: 24 Канал
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