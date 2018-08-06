ФБР задержало четырех россиян в США
Агенты ФБР задержали в США четырех граждан Российской Федерации. Их подозревают в отмывании денег.
Об этом в Twitter информирует консульство РФ в Нью-Йорке.
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В период с 1 по 3 августа нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое других, по информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, где находится четвертый – пока неизвестно.
Источник: 24 канал
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