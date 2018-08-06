ФБР затримало чотирьох росіян у США
Агенти ФБР затримали у США чотирьох громадян Російської Федерації. Їх підозрюють у відмиванні грошей.
Про це у Twitter інформує консульство РФ у Нью-Йорку.
Читайте також: Серед пустелі в США дітей морили голодом: деталі
У період з 1 по 3 серпня нью-йоркським відділенням Федерального бюро розслідувань США були затримані четверо громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один із них був арештований у Бостоні і етапований в Нью-Йорк. Двоє інших, за інформацією Федерального бюро в'язниць, перебувають у Лос-Анджелесі, де перебуває четвертий – поки невідомо.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців9 квітня 2017 , 23:35
В одну Дуду: чому президент Польщі також проти "бандерівців"?9 лютого , 12:00
Яценюк: У першому кварталі очікуємо рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газрому"28 листопада 2016 , 20:34
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів29 липня , 17:07