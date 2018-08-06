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ФБР затримало чотирьох росіян у США

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ФБР затримало 4 росіян за підозрою у відмиванні грошей
ФБР затримало 4 росіян за підозрою у відмиванні грошей / фото з відкритих джерел

Агенти ФБР затримали у США чотирьох громадян Російської Федерації. Їх підозрюють у відмиванні грошей.

Про це у Twitter інформує консульство РФ у Нью-Йорку.

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У період з 1 по 3 серпня нью-йоркським відділенням Федерального бюро розслідувань США були затримані четверо громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один із них був арештований у Бостоні і етапований в Нью-Йорк. Двоє інших, за інформацією Федерального бюро в'язниць, перебувають у Лос-Анджелесі, де перебуває четвертий – поки невідомо.

 

Теги: Новини США Новини політики Новини Росії
Джерело: 24 канал
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