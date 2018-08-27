Федерализации Украины не будет: Порошенко сделал важное заявление
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул унитарное устройство Украины, и заявил, что о федерализации государства не может быть и речи.
Об этом глава государства сказал во время открытия завода "Восточный" группы компаний Agrofusion по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, что на Николаевщине.
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"Украина – унитарное государство, мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государства. Но благодаря программе децентрализации мы даем огромные права местным общинам и сокращаем расстояние между человеком и властью", – подчеркнул Порошенко.
Кроме того, украинский президент добавил, что сейчас 51% сводного бюджета страны составляют местные бюджеты.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что децентрализация отвечает интересам украинцев, и она стала "прививкой" от федерализации, в связи с чем этот курс будет неизменным.