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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко сделал твердое заявление о децентрализации в Украине

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Порошенко заявил, что пока он является президентом, ревизии децентрализации в Украине не будет
Порошенко заявил, что пока он является президентом, ревизии децентрализации в Украине не будет / Rbc.ua

Президент Украины Петр Порошенко 18 июня заявил, что децентрализация отвечает интересам украинцев, и она стала "прививкой" от федерализации, в связи с чем этот курс будет неизменным.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления на ХIV Украинском муниципальном форуме в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Президент заверил, что децентрализация поднимет качество жизни людей.

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Хочу вас заверить, что несмотря на то, что децентрализация является моим детищем, я убежден, что это должно быть вопросом нашей совместной работы, и я настойчиво буду работать над этим проектом ровно столько, сколько мне отмеряет быть у власти украинский народ. Пока я президент, я не допущу ревизии этого курса,
– подчеркнул Порошенко.

"Я считаю, я абсолютно убежден, она (децентрализация) соответствует интересам общин, отвечает интересам жителей, отвечает интересам всех граждан Украины", – добавил глава государства.

Он также заявил, что рассчитывает на то, что Кабинет министров и представители местного самоуправления "сделают децентрализацию выгодной для всех: кто сколько заработал – столько и получил, и не надо ни у кого ничего забирать".

Порошенко также рассказал об успехе реформы децентрализации, "которая стала одной из самых результативных".

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Децентрализация приблизила власть к людям, и я уверен в том, что на будущее, на многие годы стала очень эффективной прививкой от федерализации. Посмотрите: последние три года вопрос федерализации никто даже в мыслях не поднимает. Почему так произошло? Эффективная децентрализация,
– подчеркнул Порошенко.

К слову, ранее Порошенко заявил, что для того, чтобы остановить строительство "Северного потока-2", власть Украины создает в Евросоюзе специальную группу. Также Украина ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Местное самоуправление Децентрализация Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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