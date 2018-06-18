Порошенко сделал твердое заявление о децентрализации в Украине
Президент Украины Петр Порошенко 18 июня заявил, что децентрализация отвечает интересам украинцев, и она стала "прививкой" от федерализации, в связи с чем этот курс будет неизменным.
Об этом глава государства заявил во время своего выступления на ХIV Украинском муниципальном форуме в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
Президент заверил, что децентрализация поднимет качество жизни людей.
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Хочу вас заверить, что несмотря на то, что децентрализация является моим детищем, я убежден, что это должно быть вопросом нашей совместной работы, и я настойчиво буду работать над этим проектом ровно столько, сколько мне отмеряет быть у власти украинский народ. Пока я президент, я не допущу ревизии этого курса,
– подчеркнул Порошенко.
"Я считаю, я абсолютно убежден, она (децентрализация) соответствует интересам общин, отвечает интересам жителей, отвечает интересам всех граждан Украины", – добавил глава государства.
Он также заявил, что рассчитывает на то, что Кабинет министров и представители местного самоуправления "сделают децентрализацию выгодной для всех: кто сколько заработал – столько и получил, и не надо ни у кого ничего забирать".
Порошенко также рассказал об успехе реформы децентрализации, "которая стала одной из самых результативных".
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Децентрализация приблизила власть к людям, и я уверен в том, что на будущее, на многие годы стала очень эффективной прививкой от федерализации. Посмотрите: последние три года вопрос федерализации никто даже в мыслях не поднимает. Почему так произошло? Эффективная децентрализация,
– подчеркнул Порошенко.
К слову, ранее Порошенко заявил, что для того, чтобы остановить строительство "Северного потока-2", власть Украины создает в Евросоюзе специальную группу. Также Украина ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.