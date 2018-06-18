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Порошенко зробив тверду заяву про децентралізацію в Україні

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Порошенко заявив, що допоки він є президентом, ревізії децентралізації в Україні не буде
Порошенко заявив, що допоки він є президентом, ревізії децентралізації в Україні не буде / Rbc.ua

Президент України Петро Порошенко 18 червня заявив, що децентралізація відповідає інтересам українців, і вона стала "щепленням" від федералізації, у зв'язку з чим цей курс буде незмінним.

Про це глава держави заявив під час свого виступу на ХIV Українському муніципальному форумі в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Президент запевнив, що децентралізація підніме якість життя людей.

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Хочу вас запевнити, що незважаючи на те, що децентралізація є моїм дітищем, я переконаний, що це має бути питанням нашої спільної роботи, і я наполегливо працюватиму над цим проектом рівно стільки, скільки мені відміряє бути при владі український народ. Поки я президент, я не допущу ревізії цього курсу,
– наголосив Порошенко.

"Я вважаю, я абсолютно переконаний, вона (децентралізація) відповідає інтересам громад, відповідає інтересам жителів, відповідає інтересам всіх громадян України", – додав глава держави.

Він також заявив, що розраховує на те, що Кабінет міністрів і представники місцевого самоврядування "зроблять децентралізацію вигідною для всіх: хто скільки заробив – стільки й отримав, і не треба ні в кого нічого забирати".

Порошенко також розповів про успіх реформи децентралізації, "яка стала однією з найбільш результативних".

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Децентралізація наблизила владу до людей, і я впевнений в тому, що на майбутнє, на багато років стала дуже ефективним щепленням від федералізації. Подивіться: останні три роки питання федералізації ніхто навіть в думках не піднімає. Чому так сталося? Ефективна децентралізація,
– наголосив Порошенко.

До слова, раніше Порошенко заявив, що для того, аби зупинити будівництво "Північного потоку-2", влада України створює в Євросоюзі спеціальну групу. Також Україна веде переговори з Німеччиною про створення міжнародного консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

Теги: Новини України Новини політики Реформи Петро Порошенко Децентралізація Місцеве самоврядування
Джерело: 24 Канал
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