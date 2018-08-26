Порошенко: Страны ЕС должны принять участие в восстановлении Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он хочет, чтобы дипломаты передали в свои страны, что теперь каждое государство должно взять шефство над каким-то городом Донбасса по его восстановлению.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Встречу всех послов Украины на Донбассе Порошенко начал с того, что торжественно открыл новый газопровод из Камышина до Авдеевки, который на самом деле уже давно работает.

Президент Украины отметил, что каждая страна должна принять участие в восстановлении Донбасса.

Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Евросоюза программу установки отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса. Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, Греция – за Мариуполь, Великобритания – за Волноваху и т.д.,

– заявил Порошенко.

Согласно этому списку Порошенко, Германии повезет, ведь Краматорск почти полностью цел, к тому же там постоянно проводятся ремонтные работы. Однако, по словам Порошенко, Литве достанется Авдеевка, где действительно есть что восстанавливать.

Пока неизвестно, поставлены ли в известность вышеуказанные страны об их работе, ведь ранее Порошенко отмечал, что вся ответственность за восстановление Донбасса ляжет на Россию, с которой Украина будет брать деньги, как репарацию. Но теперь Президент почему-то снимает ответственность из Украины и России и все перебрасывает на европейских партнеров.

Послы разных стран отметили, что это было очень важно – приехать на Донбасс, где они своими глазами увидели, что происходит на той территории, и пообщались с военными.

Для дипломатов критически важно не только читать письма и поручения Президента, но и почувствовать это самим, чтобы передать этот импульс своим подчиненным в других странах пребывания,

– сказал посол Украины в США Валерий Чалый.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко отметил, что каждый посол "заберет" из Донбасса соответствующее настроение, чтобы передать его своим коллегам.

Также Порошенко торжественно подписал некоторые изменения в закон об оккупации Донбасса.

Напомним, 26 августа 80 украинских дипломатов вместе с военными и Петром Порошенко вылетели на Донбасс. Там должно продолжиться XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.