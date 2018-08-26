Порошенко: Країни ЄС мають взяти участь у відбудові Донбасу

Президент України Петро Порошенко заявив, що він хоче, аби дипломати ЄС передали до своїх країн, що тепер кожна держава має взяти шефство над якимось містом Донбасу щодо його відбудови.

Про це розповів кореспондент 24 каналу в прямому ефірі.

Читайте також: Жінки у Збройних силах України: Порошенко сповістив цікаву інформацію

Зустріч всіх послів України на Донбасі Порошенко розпочав з того, що урочисто відкрив новий газогін з Очеретиного до Авдіївки, який насправді вже давно працює.

Президент України наголосив на тому, що кожна країна ЄС має взяти участь у відбудові Донбасу.

Ми вже декілька разів обговорювали з лідерами Євросоюзу програму встановлення окремими країнами своєрідного патронату над визначеними містами і селищами Донбасу. Нехай Німеччина візьме відповідальність за Краматорськ, Греція – за Маріуполь, Великобританія – за Волноваху тощо,

– заявив Порошенко.

Згідно з цим списком Порошенка, Німеччині пощастить, адже Краматорськ майже повністю цілий, до того ж там постійно проводяться ремонтні роботи. Натомість, за словами Порошенка, Литві дістанеться Авдіївка, де дійсно є що відбудовувати.

Наразі невідомо, чи поставлені до відома вищезазначені країни про їх роботу, адже раніше Порошенко зазначав, що вся відповідальність за відбудову Донбасу ляже на Росію, з якої Україна братиме гроші, як репарацію. Але тепер Президент чомусь знімає відповідальність з України та Росії і все перекидає на європейських партнерів.

Посли різних країн зазначили, що це було дуже важливо – приїхати на Донбас, де вони на свої очі побачили, що відбувається на тій території, та поспілкувалися з військовими.

Для дипломатів критично важливо не тільки читати листи і доручення Президента, а й відчути це самим, щоб передати цей імпульс своїм підлеглим в інших країнах перебування,

– сказав посол України в США Валерій Чалий.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко зазначив, що кожен посол "забере" з Донбасу відповідний настрій, щоб передати його своїм колегам.

Також Порошенко урочисто підписав деякі зміни до закону про окупацію Донбасу.

Нагадаємо, 26 серпня 80 українських дипломатів разом із військовими та Петром Порошенком вилетіли на Донбас. Саме там має продовжитися XIII Нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України.