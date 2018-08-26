"Незвична дипломатична місія": чому українські посли відправилися на лінію фронту

Вранці 26 серпня 80 українських дипломатів разом із військовими вилетіли на Донбас. Саме там має продовжитися XIII Нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Ранок. І 80 представників дипломатичної служби в доброму гуморі вилітають на Донбас,

– написав він.

Саме там продовжиться XIII Нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України. Додамо, що одним із питань, які будуть обговорюватися, стане медична реабілітація українських військовослужбовців в інших країнах.