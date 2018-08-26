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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Незвична дипломатична місія": чому українські посли відправилися на лінію фронту

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Українські дипломати вирушили на Донбас
Українські дипломати вирушили на Донбас / фото з соцмереж

Вранці 26 серпня 80 українських дипломатів разом із військовими вилетіли на Донбас. Саме там має продовжитися XIII Нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Ранок. І 80 представників дипломатичної служби в доброму гуморі вилітають на Донбас,
– написав він.

Саме там продовжиться XIII Нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України. Додамо, що одним із питань, які будуть обговорюватися, стане медична реабілітація українських військовослужбовців в інших країнах.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Донецька МЗС України Павло Клімкін
Джерело: 24 канал
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