"Необычная дипломатическая миссия": почему украинские послы отправились на линию фронта
Утром 26 августа 80 украинских дипломатов вместе с военными вылетели на Донбасс. Там должно продолжиться XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Утро. И 80 представителей дипломатической службы в хорошем настроении вылетают на Донбасс,
– написал он.
Там продолжится XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины. Добавим, что одним из вопросов, который будет обсуждаться, станет медицинская реабилитация украинских военнослужащих в других странах.
Источник: 24 канал
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