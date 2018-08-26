"Необычная дипломатическая миссия": почему украинские послы отправились на линию фронта

Утром 26 августа 80 украинских дипломатов вместе с военными вылетели на Донбасс. Там должно продолжиться XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Утро. И 80 представителей дипломатической службы в хорошем настроении вылетают на Донбасс,

– написал он.

Там продолжится XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины. Добавим, что одним из вопросов, который будет обсуждаться, станет медицинская реабилитация украинских военнослужащих в других странах.