Остается пространство для манипуляций: Климкин раскритиковал закон Польши о нацпамяти

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что польское законодательство о национальной памяти, которое осуждает так называемую бандеровскую идеологию, оставляет пространство для манипуляций.

Свое заявление Климкин опубликовал в Facebook.

24 канал сообщал, что в июне Сейм Польши изъял из закона об институте национальной памяти нормы об уголовной ответственности за обвинение поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны.

Климкин в свою очередь отметил, что прекращение уголовного преследования в Польше украинского историка и общественного деятеля Григория Куприяновича вызвало у него смешанные чувства. Отметим, на этой неделе Институт национальной памяти Польши не нашел нарушения в заявлениях Куприяновича.

Читайте также: В Польше открыли производство на украинского историка: какие слова возмутили местного чиновника

Но основа, само существование этого законодательства, изменений в закон об институте национальной памяти, они остаются. Остается пространство для манипуляций, остается пространство для атаки на свободу слова и свободу мысли,

– заявил украинский министр.

Он также назвал польское законодательство, которое осуждает бандеровскую идеологию, плохим для самих поляков.

Что предусматривает польский Закон об институте национальной памяти?

Это так называемый "антибандеровский закон", который предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф, либо тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.