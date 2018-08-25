Залишається простір для маніпуляцій: Клімкін розкритикував змінений закон Польщі про нацпам'ять

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що польське законодавство про національну пам'ять, яке засуджує так звану бандерівську ідеологію, залишає простір для маніпуляцій.

Свою заяву Клімкін опублікував у Facebook.

24 канал повідомляв, що у червні Сейм Польщі вилучив із закону про Інститут національної пам'яті норми про кримінальну відповідальність за звинувачення поляків у військових злочинах в роки Другої світової війни.

Клімкін у свою чергу зазначив, що припинення кримінального переслідування в Польщі українського історика та громадського діяча Григорія Купріяновича викликало у нього змішані почуття. Зазначимо, цього тижня Інститут національної пам'яті Польщі не знайшов порушення в заявах Купріяновича.

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Але основа, саме існування цього законодавства, змін до закону про Інститут національної пам'яті, вони залишаються. Залишається простір для маніпуляцій, залишається простір для атаки на свободу слова і свободу думки,

– заявив український міністр.

Він також назвав польське законодавство, яке засуджує бандерівську ідеологію, поганим для самих поляків.

Що передбачає польський Закон про Інститут національної пам'яті? Це так званий "антибандерівський закон", який передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років. 26 січня закон ухвалили у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда.