У Польщі відкрили провадження на українського історика: які слова обурили місцевого чиновника

Він сказав правду і ним зацікавилася прокуратура. У Польщі порушили справу проти голови Українського товариства в Любліні – історика Григорія Купріяновича, на якого поскаржився місцевий воєвода.

Розпочалось все 8-ого липня. Тоді польський президент поїхав в Україну, а наш – у Польщу. Дуда вшановував жертв Волинської трагедії і назвав вбивство поляків етнічною чисткою. У той самий час українці згадували наших співвітчизників, замордованих у Польщі.

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Біля пам'ятника убитим у селі Сагринь, що в Люблінському воєводстві, був і український історик Григорій Купріянович. Чоловік давно мешкає у Польщі. Тоді він дав коментар одному з польських видань.

Атака на Сагринь почалася біля четвертої години ранку і продовжувалася до десятої години. Цього ж дня формування Армії крайової провели також атаки на інші сусідні українські села. У результаті акції польського підпілля ці села були частково або повністю спаленими, а їхні українські мешканці вбиті,

– зазначив Купріянович.

Уже наступного дня за ці слова люблінський воєвода Пшемислав Чарнек поскаржився на Купріяновича у прокуратуру. Бо, мовляв, той висловлювався як український націоналіст. А їх за новим польським законом мало не автоматично зараховують до ворогів Польщі. Цькувати Купріяновича почали усі тамтешні ЗМІ.

Повертаємося до часів, коли українців знову називають націоналістами, коли сам факт участі у скорботній урочистості є приводом до того, щоб називати когось націоналістом,

– прокоментував історик.

Ця ситуація викликала обурення у нашого посла. І він звернувся до польського закордонного відомства.

"Ми висловили своє незадоволення і занепокоєння тим, що відкрили справу. Пояснили, що такий процес негативно може вплинути на українсько-польські відносини", – зауважив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

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На захист Купріяновича стали і місцеві українці. Представники історичного товариства написали листа до прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

"Пан Купріянович назвав основні історичні факти. І реакція воєводи люблінського Чарнека – це доказ того, що польське суспільство, польські еліти не готові сприйняти факти", – сказав голова "Об’єднання українців у Польщі" Петро Тима.

А от українського історика Володимира Сергійчука така ситуація не дивує. Мовляв, давно зрозумів, що поляки не готові до діалогу.

П'ять років брав участь в українсько-польських наукових семінарах на тему Другої світової війни. І вже тоді стало зрозуміло, що поляки хочуть нав'язати нам свою концепцію історії в цілому. Їх найбільше цікавила проблема Волині, вони хотіли легітимізувати свої завищені цифри втрат,

– вважає історик, професор КНУ імені Шевченка Володимир Сергійчук.

Приписуючи українцям всі смертні гріхи, польська влада хоче тримати в покорі нашу діаспору, впевнений науковець.

"Щоб вони сиділи там, як мишки. Щоб ними можна було помикати як завгодно, щоб їх можна було експлуатувати. Ми знаємо багато випадків, як поляки зневажливо ставляться до українців. І всі, мабуть, пам'ятають, як польський поліцейських на очах у вагітної жінки застрелив її чоловіка", – наголосив Сергійчук.

Власне і сам Купріянович вважає, що історія довкола його персони вплине негативно на життя українців в Польщі.

Такими заявами будується негативна атмосфера довкола українського життя в регіоні серед поляків. Люди почнуть задумуватися, чи піти на український захід,

– припускає він.

За чинним у Польщі законом – за статтями про націоналізм та образу польського народу – Купріяновичу загродує штраф або до трьох років ув'язнення.

Тим часом прихильники Купріяновича створили у Facebook сторінку для його підтримки. Оскільки вважають, карати за правду – нонсенс.