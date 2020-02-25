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      Федине вручили ходатайство о мере пресечения по делу об угрозах Зеленскому

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      София Федина / Скриншот из видео

      Народному депутату от "Европейской Солидарности" Софии Федине в ГБР вручили ходатайство о мере пресечения. Это касается дела об угрозах президенту Зеленскому. Следствие хочет для нее меру пресечения в виде личного обязательства.

      София Федина была в ГБР 25 февраля на очередном допросе. Во время него ей вручили ходатайство о мере пресечения. Об этом сообщил ее адвокат, передает Укринформ.

      Раньше: ГБР вручило подозрение народному депутату Федине: ей грозит до пяти лет тюрьмы

      Сегодня было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства, и, соответственно, рано или поздно следователь направит эти материалы в суд. Соответственно, будет судебное заседание по этому ходатайству,
      – сказал адвокат.

      Сторона защиты считает дело политически мотивированным. Сама Федина детали допроса комментировать отказалась и сослалась на тайну следствия.

      Я сказала правду, которая подтверждается отчетом ООС ежедневно. На передовую опасно приезжать, там работают снайперы. У меня есть вопросы к службе безопасности президента, кто 26 октября пустил его на передовую в такой яркой рубашке,
      – объяснила свою скандальную трансляцию Федина.

      Она также добавила, что президент не пытался встретиться ни с ней, ни с Марусей Зверобой и пригласила его проговорить эту ситуацию перед журналистами.

      Федина после допроса под стенами ГБР:

      Коротко о скандале с Фединой и Зверобой и причем здесь Зеленский:

      • 26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник сверхэмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.
      • В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами.
      • Женщин возмутило поведение главы государства. Во время своих высказываний они применили ненормативную лексику, а также говорили об опасности пребывания президента на передовой.

      Ты там чаще ездь, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет... Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы,
      – обращались к президенту Федина и Зверобой.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Государственное бюро расследований София Федина
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