Федине вручили ходатайство о мере пресечения по делу об угрозах Зеленскому

Народному депутату от "Европейской Солидарности" Софии Федине в ГБР вручили ходатайство о мере пресечения. Это касается дела об угрозах президенту Зеленскому. Следствие хочет для нее меру пресечения в виде личного обязательства.

София Федина была в ГБР 25 февраля на очередном допросе. Во время него ей вручили ходатайство о мере пресечения. Об этом сообщил ее адвокат, передает Укринформ.

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Сегодня было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства, и, соответственно, рано или поздно следователь направит эти материалы в суд. Соответственно, будет судебное заседание по этому ходатайству,

– сказал адвокат.

Сторона защиты считает дело политически мотивированным. Сама Федина детали допроса комментировать отказалась и сослалась на тайну следствия.

Я сказала правду, которая подтверждается отчетом ООС ежедневно. На передовую опасно приезжать, там работают снайперы. У меня есть вопросы к службе безопасности президента, кто 26 октября пустил его на передовую в такой яркой рубашке,

– объяснила свою скандальную трансляцию Федина.

Она также добавила, что президент не пытался встретиться ни с ней, ни с Марусей Зверобой и пригласила его проговорить эту ситуацию перед журналистами.

Федина после допроса под стенами ГБР:

Коротко о скандале с Фединой и Зверобой и причем здесь Зеленский:

26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник сверхэмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.

В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами.

Женщин возмутило поведение главы государства. Во время своих высказываний они применили ненормативную лексику, а также говорили об опасности пребывания президента на передовой.

Ты там чаще ездь, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет... Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы,

– обращались к президенту Федина и Зверобой.