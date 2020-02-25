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      Федині вручили клопотання про запобіжний захід у справі про погрози Зеленському

      - Читать новость на русском
      Софія Федина / скріншот із відео

      Народній депутатці від "Європейської Солідарності" Софії Федині у ДБР вручили клопотання про запобіжний захід. Це стосується справи про погрози президенту Зеленському. Слідство хоче для неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

      Софія Федина була у ДБР 25 лютого на черговому допиті. Під час нього їй вручили клопотання про запобіжний захід. Про це повідомив її адвокат, передає Укрінформ.

      Раніше: ДБР вручило підозру народній депутатці Федині: їй загрожує до п'яти років в'язниці

      Сьогодні було вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, і, відповідно, рано чи пізно слідчий направить ці матеріали до суду. Відповідно, буде судове засідання щодо цього клопотання,
      – сказав адвокат.

      Сторона захисту вважає справу політично мотивованою. Сама Федина деталі допиту коментувати відмовилась і послалась на таємницю слідства.

      Я сказала правду, яка підтверджується звітом ООС щодня. На передову небезпечно приїжджати, там працюють снайпери. У мене є питання до служби безпеки президента, хто 26 жовтня пустив його на передову у такій яскравій сорочечці,
      – пояснила свою скандальну трансляцію Федина.

      Вона також додала, що президент не намагався зустрітися ані з нею, ані з Марусею Звіробій і запросила його проговорити цю ситуацію перед журналістами.

      Федина після допиту під стінами ДБР:

      Коротко про скандал із Фединою і Звіробій та, до чого тут Зеленський:

      • 26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.
      • Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами.
      • Жінок обурила поведінка очільника держави. Під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику, а також говорили про небезпеку від перебування президента на передовій.

      Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,
      – зверталися до президента Федина та Звіробій.

      Чоловіки Лесі Українки: секрети особистого життя великої жінки
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань Софія Федина
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