Федині вручили клопотання про запобіжний захід у справі про погрози Зеленському

Народній депутатці від "Європейської Солідарності" Софії Федині у ДБР вручили клопотання про запобіжний захід. Це стосується справи про погрози президенту Зеленському. Слідство хоче для неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Софія Федина була у ДБР 25 лютого на черговому допиті. Під час нього їй вручили клопотання про запобіжний захід. Про це повідомив її адвокат, передає Укрінформ.

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Сьогодні було вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, і, відповідно, рано чи пізно слідчий направить ці матеріали до суду. Відповідно, буде судове засідання щодо цього клопотання,

– сказав адвокат.

Сторона захисту вважає справу політично мотивованою. Сама Федина деталі допиту коментувати відмовилась і послалась на таємницю слідства.

Я сказала правду, яка підтверджується звітом ООС щодня. На передову небезпечно приїжджати, там працюють снайпери. У мене є питання до служби безпеки президента, хто 26 жовтня пустив його на передову у такій яскравій сорочечці,

– пояснила свою скандальну трансляцію Федина.

Вона також додала, що президент не намагався зустрітися ані з нею, ані з Марусею Звіробій і запросила його проговорити цю ситуацію перед журналістами.

Федина після допиту під стінами ДБР:

Коротко про скандал із Фединою і Звіробій та, до чого тут Зеленський:

26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами.

Жінок обурила поведінка очільника держави. Під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику, а також говорили про небезпеку від перебування президента на передовій.

Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,

– зверталися до президента Федина та Звіробій.