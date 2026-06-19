Россия могла бы атаковать Украину каждые три дня: в "Ахиллесе" объяснили, что сдерживает врага

Россия пытается преподнести свои массированные удары по Украине как якобы "ответ" на атаки по своей территории. Такой нарратив Кремль использует каждый раз, когда украинские удары достигают важных объектов в глубине России.

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко в эфире 24-го канала объяснил, почему эта логика является манипуляцией. По его словам, удары Украины по российской военной и экономической инфраструктуре имеют гораздо более глубокий эффект и напрямую влияют на возможности врага атаковать украинские города.

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Российский "ответ" — это блеф

Федоренко предложил рассматривать заявления Кремля не через призму последних атак, а через всю логику полномасштабной войны. В 2022–2023 годах у Украины ещё не было достаточных возможностей для массированных ударов на дальние расстояния по территории России, но это не мешало врагу наносить удары по украинским городам ракетами и дронами.

Вспомним 2022 год, 2023-й, когда у Украины не было своих сил в дальнем секторе поражения. По нашей территории летели и крылатые ракеты, и баллистические, а затем добавились беспилотники типа "Шахед",

– подчеркнул командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес".

Именно поэтому слова Путина о якобы "ответных" ударах не имеют реального смысла. Россия и без этого системно атаковала бы Украину, потому что это часть её войны, а не реакция на отдельные украинские операции.

Когда диктатор Путин говорит, что они будут наносить ответные удары, это блеф. Они наносили бы удары в любом случае,

– пояснил Федоренко.

На самом деле, по его словам, все обстоит с точностью до наоборот: украинские удары вглубь России не вызывают новую волну террора, а ограничивают возможности врага для таких атак. Без этой работы Россия могла бы накапливать гораздо больше средств поражения и применять их намного чаще.

Если сейчас они во время массированной атаки запускают 1000 беспилотников, то могли бы применять 3000. Там, где применяют 100 ракет, могли бы применять 300,

– отметил Герой Украины.

Удары по российским объектам не являются эмоциональным ответом на террор. Это способ не дать врагу нарастить темп войны до уровня, который был бы значительно опаснее для украинских городов.

Удары по России наносятся не только по заводам

После ударов вглубь России враг теряет не только отдельные объекты или запасы топлива. Такие атаки наносят удар по его финансово-экономическим возможностям, ведь любая война требует денег: на производство оружия, технику, логистику и новых людей, которых Россия набирает для отправки на фронт.

Почему противник не может проводить такие массированные атаки? Потому что из-за нашего воздействия в глубину Российской Федерации они утратили финансово-экономические возможности. Это огромные убытки для России,

– пояснил Федоренко.

Он привёл пример экономического форума в Петербурге, куда приехали бизнесмены, заинтересованные во взаимодействии с Россией, в логистических хабах или производственных предприятиях. Но когда рядом с площадкой форума горят объекты хранения и транспортировки нефти, а также порт, потенциальные инвесторы видят совершенно иную картину рисков.

Какой разумный человек, какой предприниматель будет вкладывать деньги в страну, где потенциально всё может сгореть в результате обстрелов, потому что она ведёт агрессивную войну против своего соседа,

– отметил командир "Ахиллеса".

Речь идет не только о недополученных доходах от нефтепродуктов. Россия теряет перспективу долгосрочных инвестиций, без которых сложнее поддерживать экономику и военную машину. Меньше денег означает меньше возможностей наращивать войска, вербовать людей, накапливать вооружение и готовить новые массированные атаки.

Мы лишаем противника возможности получить необходимые финансово-экономические ресурсы, чтобы пополнять свои войска, технику, вооружение и вербовать новых людей на войну против Украины,

– подчеркнул Герой Украины.

Удары по российским НПЗ, логистике и другим объектам действуют сразу в нескольких плоскостях: разрушают текущие возможности врага и делают Россию всё менее привлекательной для тех, кто мог бы вкладывать в неё деньги.

Удары вглубь России срывают производство оружия

Финансовое давление на Россию имеет и прямое военное последствие. Когда Украина наносит удары по предприятиям, складам и логистическим узлам на российской территории, враг теряет не абстрактные ресурсы, а конкретные возможности производить и накапливать то, чем затем атакует украинские города и фронт.

Удары вглубь Российской Федерации дают нам возможность уничтожать или выводить из строя объекты, производящие комплектующие для вооружения и военной техники,

– пояснил Федоренко.

Речь идет также о предприятиях, где собирают готовую продукцию: дроны, ракеты, снаряды. Под удар попадают и склады, где всё это накапливают перед отправкой на войну против Украины. Именно поэтому массированные атаки России не происходят в том темпе, которого хотел бы враг: ему сложнее производить, хранить и перебрасывать вооружение.

Чем больше мы действуем на территории Российской Федерации, тем меньше у них финансово-экономических возможностей для ведения боевых действий против Украины, а также, банально, меньше техники,

– подчеркнул Герой Украины.

Федоренко считает, что следующим важным этапом для Украины станет появление собственной баллистики. Она позволит комбинированно наносить удары по военным объектам в России вместе с беспилотниками и крылатыми ракетами и ещё сильнее изменит баланс сил.

Балистика – это средство, которое позволяет кардинально изменить субъектность Украины в мире и воздействовать на объекты военного назначения на территории России,

– отметил командир "Ахиллеса".

Системные удары по российской территории напрямую связаны с безопасностью украинских городов. Чем меньше Россия может произвести, накопить и профинансировать, тем меньше средств у неё для новых массированных атак.

Федоренко объяснил, как Украина лишает врага возможности атаковать наши города: смотрите видео