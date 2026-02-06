Чего от Федорова ждут в Минобороны и сможет ли он сломать систему: Храпчинский назвал 2 шага, которые изменят все

Михаил Федоров, как новый министр обороны, получил высокие ожидания от части оборонной индустрии – в частности из-за его предыдущего опыта запуска инновационных государственных решений. По словам директора по развитию оборонного предприятия, офицера Воздушных сил в резерве Анатолия Храпчинского, у Федорова уже есть наработанный стиль работы: быстрые практические решения, опора на команду и инструменты, которые уменьшают барьеры для взаимодействия государства с частными производителями.

В то же время эксперт отмечает, что Минобороны – это не только о технологиях и фронте. Это также о закупках, процедурах, обучении и других процессах, где накопленная годами бюрократия может замедлять любые изменения и создавать репутационные риски для нового министра.

Ключевые два требования, на которых Храпчинский делает акцент в разговоре, – создание инженерной ставки и урегулирование экспорта/трансфера технологий. По словам собеседника, именно эти два направления могут задать системный тон развития оборонно-промышленного комплекса, уменьшить риски для сотрудничества с европейскими партнерами и удержать инженерные кадры в стране.

В интервью 24 Каналу директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский объясняет, почему считает эту кандидатуру усилением для Вооруженных Сил Украины.

В чем преимущества Федорова, как нового главы Минобороны?

Как считает эксперт, Федоров имеет репутацию инноватора и демонстрировал способность находить конкретные решения в ситуациях, где нужна быстрая реакция. Собеседник утверждает, что именно этот подход для оборонной сферы сейчас критически важен, потому что война требует быстрого цикла "задача – решение – внедрение", а не длительных согласований.

Анатолий Храпчинский директор по развитию оборонного предприятия Начнем с того, что Федоров – инноватор. За время его работы был реализован ряд точечных изменений в государстве, которые реально работают и существенно упростили некоторые процессы. Именно поэтому его подход к запуску сложных проектов выглядит наиболее прагматичным. История со Starlink четко продемонстрировала быстрое практическое решение. Так, было использовано личные и партнерские каналы коммуникации, но главное – найден действенный механизм противодействия вражескому использованию технологии.

Существенное усиление ВСУ

По словам Храпчинского, у Федорова есть вклад в появление структур, которые помогали частным компаниям быстрее реализовывать свои возможности. Как считает собеседник, важно, что эти инструменты не только ускоряли процессы, но и формировали практику влияния на законодательные нормы, что для оборонного рынка означает более предсказуемые правила игры.



Михаил Федоров / Фото из соцсетей

Анатолий Храпчинский директор по развитию оборонного предприятия Если говорить о кандидатуре Федорова, – это безусловное усиление для Вооруженных Сил Украины. Важно не забывать, что именно при его участии появился BRAVE1 и, шире, целая экосистема структур, которые начали системно работать с частными компаниями. Они задали тон, сняли хаос и непонимание “как правильно”, открыли реальные возможности для десятков производителей – от дронов до средств РЭБ. По сути, это были первые игроки, которые не просто адаптировались к правилам, а начали активно влиять на формирование законодательных норм.

Справится ли Минобороны с проблемами?

Храпчинский утверждает, что у Федорова есть кредит доверия, но результат будет зависеть от того, как он справится со всем массивом вопросов в Минобороны. По словам Храпчинского, провалы именно в "процессных" и социально чувствительных темах могут стать критическими для восприятия нового министра, даже если в профильных для него направлениях будет прогресс.

Анатолий Храпчинский директор по развитию оборонного предприятия Безусловно, у него есть кредит доверия. Если он и дальше будет так работать, то сможет существенно повлиять на способности ВСУ и показать эффективность на поле боя. Но, опять же, надо заметить: дополнительно у него будет куча других дел в Министерстве обороны, потому что Минобороны – это не просто “о войне”. Это и о закупках, и о “бусификации”, и о финансовом обеспечении военнослужащих, и об обучении, высшем военном образовании – там еще куча вопросов, с которыми тоже надо работать. Некоторые из них могут быть критическими для, его имиджа.

Как считает эксперт, цифровизация и упрощение процедур могут дать быстрый ощутимый эффект – в том числе из-за уменьшения коррупционных возможностей. Собеседник утверждает, что примеры из предыдущих инициатив команды Федорова показывают: даже чувствительные для системы процессы можно менять, если есть политическая воля и четкие решения.

Анатолий Храпчинский директор по развитию оборонного предприятия У представителей его команды были и действительно амбициозные решения – например, идея создания медицинских ВВК на базе частных клиник. Не как отдельное карательное подразделение, куда человек приходит и чувствует себя униженным, а как сервисный процесс. В этом же ключе – цифровизация отдельных процедур, в частности закупок: она способна существенно сузить поле для коррупции. То есть речь идет о фундаментальном, системном подходе. Другой вопрос – удастся ли все это реализовать в структуре, которую в течение 30 лет никто по-настоящему не реформировал и не заставлял работать не так как она это делала 70 лет советской власти.

Почему нужна инженерная ставка?

Храпчинский прямо называет первый шаг, который ожидает от Федорова: инженерная ставка. По словам собеседника, имеющиеся инструменты не снимают главной проблемы – недостатка системности в постановке задач, в частности из-за отсутствия качественного технического задания для большинства производителей.

Как считает эксперт, инженерная ставка должна стать площадкой, которая задает тон и превращает фрагментарные "направленные" взаимодействия в стандарт.

Анатолий Храпчинский директор по развитию оборонного предприятия Но первое, что я ожидал от Федорова, – это создание инженерной ставки. Я понимаю: есть BRAVE1, есть другие инструменты. Но когда делаешь публичные действия, привлекаешь публичных людей как советников – логично сделать то, на чем те же публичные люди постоянно подчеркивали: инженерную ставку. Да, время покажет. Но надо понимать: мы до сих пор не имеем достаточно качественного технического задания для большинства производителей.

Инициатива в армии и изменение правил принятия решений

По словам Храпчинского, часть проблем возникает из-за невозможности быстро реализовывать задачи в системе, где все работает по формуле "согласно – соответственно". Собеседник утверждает, что изменения требуют не только менеджмента, но и коррекции правил – от законодательства до уставов – и перехода к подходу, где решения принимаются на местах.

Анатолий Храпчинский директор по развитию оборонного предприятия Большинство наших проблем – от отсутствия возможности быстро реализовывать поставленные задачи. В армии все работает "согласно и соответственно", а инициатива наказывается. Это до сих пор не изменилось. Если он сломит эту "дельту" – это хорошо. Но вернемся к ключевым вопросам: чтобы делать качественнее и лучше, надо менять законодательство, уставы, вводить стандарт mission command, когда решения принимаются на местах.

Почему важен трансфер технологий?

Отдельно Храпчинский поднимает тему экспорта и трансфера технологий, которую привязывает именно к роли Минобороны. По словам собеседника, фокус только на "экспорте вооружения" не закрывает потребности оборонной индустрии в прозрачном сотрудничестве с европейскими компаниями. Как считает эксперт, рамочные правила, подобные европейским, сняли бы постоянное "ручное" согласование и дали бы прозрачность для развития ОПК.



Михаил Федоров / Фото из соцсетей

Анатолий Храпчинский директор по развитию оборонного предприятия По сути, экспорт военных технологий зависит от Минобороны. Почему я поднимаю этот вопрос? Потому что мы все говорим об экспорте вооружения, но забываем об экспорте/трансфере технологий. Это важный элемент развития ОПК, потому что так мы сможем прозрачно сотрудничать с европейскими компаниями. В Европе есть Кодекс поведения по экспорту вооружений, который в 2008 году трансформировали в обязательные правила.

Какие есть бюрократические риски и почему появилась конкуренция за украинских инженеров?

Собеседник утверждает, что нынешние процедуры сотрудничества с иностранными компаниями создают не только задержки, но и юридические риски. По словам Храпчинского, даже формальная ошибка в документах может трактоваться очень жестко, что фактически сдерживает компании от открытой кооперации. Как считает эксперт, в этой паузе Украина рискует потерять инженеров, которых активно переманивают западные компании.

Анатолий Храпчинский директор по развитию оборонного предприятия Зато в Украине, чтобы в полном объеме работать с иностранной оборонной компанией, надо пройти сложную бюрократическую процедуру. И если будет ошибка – возникают уголовно-правовые риски: "передача технических данных" может трактоваться очень жестко. Условно: открываете часть производственных мощностей в Европе и неправильно оформили документы/разрешение – получаете государственную измену. Логика проста, государство жестко контролирует экспорт украинских технологий, и в ответ другие страны ведут себя так же. В результате вместо равноправного технологического обмена нам предлагают "наше решение" в виде старого МиГ-29. Парадокс в том, что пока государство держит технологии под замком, реальная ценность – украинские инженеры и компетенции – спокойно хедхантятся за границу.

Команда, сопротивление и роль гражданских специалистов

Храпчинский отмечает, что реформы упираются в инерцию системы и сопротивление тех, кто привык работать "без лишней подписи не сделают ничего". По словам собеседника, ключевой вопрос – сможет ли Федоров собрать команду, которая выдержит давление и доведет изменения до результата. Как считает эксперт, война уже показала эффективность гражданских специалистов в практических решениях в пользу фронта.

Анатолий Храпчинский директор по развитию оборонного предприятия Поэтому вопрос: сможет ли он собрать достаточно сильную команду, которая будет противодействовать попыткам оппонировать. Потому что очевидно, что будут говорить: "мы военные, мы в погонах, мы все знаем, а вы ничего не знаете". Но обращу внимание: за время полномасштабного вторжения война показала, что "пиджаки" – гражданские специалисты – часто наиболее эффективны. Они не имеют этого зашоренного “стройно”, предлагают много решений, которые реально помогают в полевой работе и не боятся брать инициативу.

Победа Украины: какой результат ждут от Федорова?

Собеседник привязывает потребность инженерной ставки не только к организации процессов, но и к появлению новых угроз. По словам Храпчинского, фокус на дронах-перехватчиках не снимает вопрос противодействия другим типам дронов, которые могут стать более массовыми. Как считает эксперт, именно инженерная ставка должна формировать ответ на такие вызовы системно.

Анатолий Храпчинский директор по развитию оборонного предприятия И мы же говорим только о дронах-перехватчиках. Но что мы будем делать с дронами типа “Каррар” (“Герань-5”), которые летят на скоростях, близких к крылатым ракетам? Это уже другая категория угрозы. И вполне возможно, что количество крылатых ракет со временем будет уменьшаться, тогда как количество таких скоростных дронов – наоборот, будет расти.

И наконец – о главном результате, которого ожидают от нового министра. Храпчинский считает, что дипломатическое измерение завершения войны – отдельная плоскость, но победа Украины, в его формулировке, ассоциируется именно с министром обороны и его способностью изменить систему под современную войну:

Завершение войны на благоприятных условиях для Украины – это не Федоров. Это дипломатия. Завершение войны победой Украины – это Федоров.

В конце разговора Храпчинский возвращается к системным проблемам в армии и к вопросу, сможет ли Федоров провести реформы в министерстве, которое, по его словам, десятилетиями не меняли качественно.

Собеседник утверждает, что человеческий ресурс истощается, а "солдафонщина" убивает инициативу, что напрямую влияет на эффективность. Как считает эксперт, в современной войне важны не декларации, а стратегические шаги и решения, которые реально работают в текущих условиях.