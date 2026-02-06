Чего от Федорова ждут в Минобороны и сможет ли он сломать систему: Храпчинский назвал 2 шага, которые изменят все
- Михаил Федоров, новый министр обороны, имеет репутацию инноватора, способного быстро находить эффективные решения, что является критически важным в контексте войны.
- Ключевые задачи для Федорова включают создание инженерной ставки и урегулирование экспорта технологий, что может укрепить оборонно-промышленный комплекс Украины.
Михаил Федоров, как новый министр обороны, получил высокие ожидания от части оборонной индустрии – в частности из-за его предыдущего опыта запуска инновационных государственных решений. По словам директора по развитию оборонного предприятия, офицера Воздушных сил в резерве Анатолия Храпчинского, у Федорова уже есть наработанный стиль работы: быстрые практические решения, опора на команду и инструменты, которые уменьшают барьеры для взаимодействия государства с частными производителями.
В то же время эксперт отмечает, что Минобороны – это не только о технологиях и фронте. Это также о закупках, процедурах, обучении и других процессах, где накопленная годами бюрократия может замедлять любые изменения и создавать репутационные риски для нового министра.
Ключевые два требования, на которых Храпчинский делает акцент в разговоре, – создание инженерной ставки и урегулирование экспорта/трансфера технологий. По словам собеседника, именно эти два направления могут задать системный тон развития оборонно-промышленного комплекса, уменьшить риски для сотрудничества с европейскими партнерами и удержать инженерные кадры в стране.
В интервью 24 Каналу директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский объясняет, почему считает эту кандидатуру усилением для Вооруженных Сил Украины.
В чем преимущества Федорова, как нового главы Минобороны?
Как считает эксперт, Федоров имеет репутацию инноватора и демонстрировал способность находить конкретные решения в ситуациях, где нужна быстрая реакция. Собеседник утверждает, что именно этот подход для оборонной сферы сейчас критически важен, потому что война требует быстрого цикла "задача – решение – внедрение", а не длительных согласований.
Начнем с того, что Федоров – инноватор. За время его работы был реализован ряд точечных изменений в государстве, которые реально работают и существенно упростили некоторые процессы. Именно поэтому его подход к запуску сложных проектов выглядит наиболее прагматичным. История со Starlink четко продемонстрировала быстрое практическое решение. Так, было использовано личные и партнерские каналы коммуникации, но главное – найден действенный механизм противодействия вражескому использованию технологии.
Существенное усиление ВСУ
По словам Храпчинского, у Федорова есть вклад в появление структур, которые помогали частным компаниям быстрее реализовывать свои возможности. Как считает собеседник, важно, что эти инструменты не только ускоряли процессы, но и формировали практику влияния на законодательные нормы, что для оборонного рынка означает более предсказуемые правила игры.
Михаил Федоров / Фото из соцсетей
Если говорить о кандидатуре Федорова, – это безусловное усиление для Вооруженных Сил Украины. Важно не забывать, что именно при его участии появился BRAVE1 и, шире, целая экосистема структур, которые начали системно работать с частными компаниями. Они задали тон, сняли хаос и непонимание “как правильно”, открыли реальные возможности для десятков производителей – от дронов до средств РЭБ. По сути, это были первые игроки, которые не просто адаптировались к правилам, а начали активно влиять на формирование законодательных норм.
Справится ли Минобороны с проблемами?
Храпчинский утверждает, что у Федорова есть кредит доверия, но результат будет зависеть от того, как он справится со всем массивом вопросов в Минобороны. По словам Храпчинского, провалы именно в "процессных" и социально чувствительных темах могут стать критическими для восприятия нового министра, даже если в профильных для него направлениях будет прогресс.
Безусловно, у него есть кредит доверия. Если он и дальше будет так работать, то сможет существенно повлиять на способности ВСУ и показать эффективность на поле боя. Но, опять же, надо заметить: дополнительно у него будет куча других дел в Министерстве обороны, потому что Минобороны – это не просто “о войне”. Это и о закупках, и о “бусификации”, и о финансовом обеспечении военнослужащих, и об обучении, высшем военном образовании – там еще куча вопросов, с которыми тоже надо работать. Некоторые из них могут быть критическими для, его имиджа.
Как считает эксперт, цифровизация и упрощение процедур могут дать быстрый ощутимый эффект – в том числе из-за уменьшения коррупционных возможностей. Собеседник утверждает, что примеры из предыдущих инициатив команды Федорова показывают: даже чувствительные для системы процессы можно менять, если есть политическая воля и четкие решения.
У представителей его команды были и действительно амбициозные решения – например, идея создания медицинских ВВК на базе частных клиник. Не как отдельное карательное подразделение, куда человек приходит и чувствует себя униженным, а как сервисный процесс. В этом же ключе – цифровизация отдельных процедур, в частности закупок: она способна существенно сузить поле для коррупции. То есть речь идет о фундаментальном, системном подходе. Другой вопрос – удастся ли все это реализовать в структуре, которую в течение 30 лет никто по-настоящему не реформировал и не заставлял работать не так как она это делала 70 лет советской власти.
Почему нужна инженерная ставка?
Храпчинский прямо называет первый шаг, который ожидает от Федорова: инженерная ставка. По словам собеседника, имеющиеся инструменты не снимают главной проблемы – недостатка системности в постановке задач, в частности из-за отсутствия качественного технического задания для большинства производителей.
Как считает эксперт, инженерная ставка должна стать площадкой, которая задает тон и превращает фрагментарные "направленные" взаимодействия в стандарт.
Но первое, что я ожидал от Федорова, – это создание инженерной ставки. Я понимаю: есть BRAVE1, есть другие инструменты. Но когда делаешь публичные действия, привлекаешь публичных людей как советников – логично сделать то, на чем те же публичные люди постоянно подчеркивали: инженерную ставку. Да, время покажет. Но надо понимать: мы до сих пор не имеем достаточно качественного технического задания для большинства производителей.
Инициатива в армии и изменение правил принятия решений
По словам Храпчинского, часть проблем возникает из-за невозможности быстро реализовывать задачи в системе, где все работает по формуле "согласно – соответственно". Собеседник утверждает, что изменения требуют не только менеджмента, но и коррекции правил – от законодательства до уставов – и перехода к подходу, где решения принимаются на местах.
Большинство наших проблем – от отсутствия возможности быстро реализовывать поставленные задачи. В армии все работает "согласно и соответственно", а инициатива наказывается. Это до сих пор не изменилось. Если он сломит эту "дельту" – это хорошо. Но вернемся к ключевым вопросам: чтобы делать качественнее и лучше, надо менять законодательство, уставы, вводить стандарт mission command, когда решения принимаются на местах.
Почему важен трансфер технологий?
Отдельно Храпчинский поднимает тему экспорта и трансфера технологий, которую привязывает именно к роли Минобороны. По словам собеседника, фокус только на "экспорте вооружения" не закрывает потребности оборонной индустрии в прозрачном сотрудничестве с европейскими компаниями. Как считает эксперт, рамочные правила, подобные европейским, сняли бы постоянное "ручное" согласование и дали бы прозрачность для развития ОПК.
Михаил Федоров / Фото из соцсетей
По сути, экспорт военных технологий зависит от Минобороны. Почему я поднимаю этот вопрос? Потому что мы все говорим об экспорте вооружения, но забываем об экспорте/трансфере технологий. Это важный элемент развития ОПК, потому что так мы сможем прозрачно сотрудничать с европейскими компаниями. В Европе есть Кодекс поведения по экспорту вооружений, который в 2008 году трансформировали в обязательные правила.
Какие есть бюрократические риски и почему появилась конкуренция за украинских инженеров?
Собеседник утверждает, что нынешние процедуры сотрудничества с иностранными компаниями создают не только задержки, но и юридические риски. По словам Храпчинского, даже формальная ошибка в документах может трактоваться очень жестко, что фактически сдерживает компании от открытой кооперации. Как считает эксперт, в этой паузе Украина рискует потерять инженеров, которых активно переманивают западные компании.
Зато в Украине, чтобы в полном объеме работать с иностранной оборонной компанией, надо пройти сложную бюрократическую процедуру. И если будет ошибка – возникают уголовно-правовые риски: "передача технических данных" может трактоваться очень жестко. Условно: открываете часть производственных мощностей в Европе и неправильно оформили документы/разрешение – получаете государственную измену. Логика проста, государство жестко контролирует экспорт украинских технологий, и в ответ другие страны ведут себя так же. В результате вместо равноправного технологического обмена нам предлагают "наше решение" в виде старого МиГ-29. Парадокс в том, что пока государство держит технологии под замком, реальная ценность – украинские инженеры и компетенции – спокойно хедхантятся за границу.
Команда, сопротивление и роль гражданских специалистов
Храпчинский отмечает, что реформы упираются в инерцию системы и сопротивление тех, кто привык работать "без лишней подписи не сделают ничего". По словам собеседника, ключевой вопрос – сможет ли Федоров собрать команду, которая выдержит давление и доведет изменения до результата. Как считает эксперт, война уже показала эффективность гражданских специалистов в практических решениях в пользу фронта.
Поэтому вопрос: сможет ли он собрать достаточно сильную команду, которая будет противодействовать попыткам оппонировать. Потому что очевидно, что будут говорить: "мы военные, мы в погонах, мы все знаем, а вы ничего не знаете". Но обращу внимание: за время полномасштабного вторжения война показала, что "пиджаки" – гражданские специалисты – часто наиболее эффективны. Они не имеют этого зашоренного “стройно”, предлагают много решений, которые реально помогают в полевой работе и не боятся брать инициативу.
Победа Украины: какой результат ждут от Федорова?
Собеседник привязывает потребность инженерной ставки не только к организации процессов, но и к появлению новых угроз. По словам Храпчинского, фокус на дронах-перехватчиках не снимает вопрос противодействия другим типам дронов, которые могут стать более массовыми. Как считает эксперт, именно инженерная ставка должна формировать ответ на такие вызовы системно.
И мы же говорим только о дронах-перехватчиках. Но что мы будем делать с дронами типа “Каррар” (“Герань-5”), которые летят на скоростях, близких к крылатым ракетам? Это уже другая категория угрозы. И вполне возможно, что количество крылатых ракет со временем будет уменьшаться, тогда как количество таких скоростных дронов – наоборот, будет расти.
И наконец – о главном результате, которого ожидают от нового министра. Храпчинский считает, что дипломатическое измерение завершения войны – отдельная плоскость, но победа Украины, в его формулировке, ассоциируется именно с министром обороны и его способностью изменить систему под современную войну:
Завершение войны на благоприятных условиях для Украины – это не Федоров. Это дипломатия. Завершение войны победой Украины – это Федоров.
В конце разговора Храпчинский возвращается к системным проблемам в армии и к вопросу, сможет ли Федоров провести реформы в министерстве, которое, по его словам, десятилетиями не меняли качественно.
Собеседник утверждает, что человеческий ресурс истощается, а "солдафонщина" убивает инициативу, что напрямую влияет на эффективность. Как считает эксперт, в современной войне важны не декларации, а стратегические шаги и решения, которые реально работают в текущих условиях.
У нас есть куча проблем в армии – начиная от недостатка личного состава и того, что люди уставшие. Без ротаций, без отпусков постоянная "солдафонщина" приводит к тому, что люди истощаются и перестают быть инициативными – потому что снова будут наказаны. Поэтому вопрос: сможет ли он реформировать Министерство обороны, которое 30 лет не имело явных изменений. И надо понимать: мы говорим о современной войне. Переход на натовские стандарты декларировали давно, но некоторые натовские стандарты сейчас могут быть нерелевантны в такой войне.
