Об этом Федоров сообщил в своем телеграм-канале.

О чем говорили Федоров и Сырский?

Эксочельщик Минобороны заявил, что имел телефонный разговор с генералом Александром Сырским. Михаил Федоров поблагодарил его за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие битвы, назвав их важной частью истории Украины.

Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправив все предыдущие ошибки,

– добавил бывший чиновник.

Также Федоров поздравил генерал-майора Михаила Драпатого с определением на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Он заявил, что новое предназначение станет "новым воздухом и новой надеждой" в борьбе за свободу и справедливость.

По словам эксминистра, Драпатий должен оправдать высокие ожидания украинцев. Для этого, по мнению Федорова, он должен предложить четкое видение завершения войны, сформировать сильную команду и решительно действовать для сохранения жизней военных, роботизации фронта, нанесения асимметричных ударов и истощения российской экономики.

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 июля определился с новым главнокомандующим ВСУ. Им станет действующий командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.