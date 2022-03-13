Федоров предложил Apple и Google оповещать граждан всего мира о тревоге в Украине

13 марта 2022 , 23:45
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Михаил Федоров в телеграме

Россия утром 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. Наши граждане уже 18 суток живут с ощущением угрозы вражеского воздушного удара.

Решить эту проблему можно очень просто, если НАТО закроет небо над украинскими землями. Михаил Федоров нашел способ подтолкнуть Североатлантический Альянс к этому важному шагу.

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Если бы Apple и Google ввели функцию уведомлений о воздушной тревоге в Украине на каждом смартфоне в мире, то граждане других стран быстро почувствовали бы ужас войны и заставили свои правительства закрыть небо,
– отметил министр цифровой трансформации.

Напомним, президент Владимир Зеленский потребовал от НАТО закрыть воздушное пространство с первого дня полномасштабного вторжения России. Однако Альянс отказывается это делать, опасаясь ответа агрессора.

Важно – мнение эксперта по поводу закрытия неба: смотрите видео

 

Автор: Олег Васьків