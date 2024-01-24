Глушит российские FPV-дроны: Федоров показал украинский окопный РЭБ

Михаил Федоров рассказал об украинской разработке. Она способна блокировать частоты вражеских FPV-дронов.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своих соцсетях рассказал об окопной системе радиоэлектронной борьбы. Она называется AD Counter FPV.

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Что известно об окопном РЭБ

По словам Федорова, эта система была разработана участниками кластера Brave1. Устройство предназначено для блокировки радиочастот для российских FPV-дронов.

Система генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850–940 мегагерц, и FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым. Радиус работы – от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона – 3 000 метров. Система быстро начинает работать после включения, ей для этого требуется не более 0,5 секунды,

– объяснил вице-премьер.

Эта система весит 3 килограмма без аккумулятора и имеет треногу, благодаря которой устройство удобно устанавливать на автомобили. Федоров заявил, что украинские военные уже активно используют AD Counter FPV и называют это устройство одним из лучших портативных РЭБ.



Так выглядит AD Counter FPV / Фото Михаила Федорова

Также существует модификация в форме рюкзака, созданная по запросу наших защитников. Министр отметил, что эта версия тоже активно используется украинскими воинами, и она зарекомендовала себя как незаменимая вещь.

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