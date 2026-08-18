Как подчеркнули на Банковой, у них нет возражений против выборов как таковых. Однако ключевой проблемой остаются условия безопасности. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в ОП.

Что говорят в Офисе Президента о выборах?

Представители власти подчеркивают, что организация голосования требует гораздо большего, чем создание самого механизма.

Пусть проводит между баллистиками, что тут скажешь. Никто никогда не был против выборов, но избирательный процесс – это больше, чем придумать, как голосовать,

– отметил собеседник издания.

Он добавил, что российские "Шахеды" и баллистика "к сожалению, отвечают на вопросы о выборах за нас".

Что именно заявлял Федоров о выборах?

Бывший чиновник подчеркнул необходимость ответить на вопрос, как должна функционировать Украина как государство, если война будет длиться годами. По его словам, демократия не может быть заложницей России. Поэтому следует найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс.

В то же время Федоров признал, что организовать выборы в таких условиях сложно, но реально.

Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы можем найти решение и в этом случае. Ведь демократия – это не роскошь мирного времени. Демократия – это часть того, за что мы сегодня воюем,

– заявил он.

Кроме того, бывший чиновник подчеркнул, что выборы – это возможность для граждан оценить работу власти и решить, доверять ли ей в дальнейшем.

Обратите внимание! С полным видеообращением Михаила Федорова можно ознакомиться по ссылке.