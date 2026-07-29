"Нужно давать свободу молодым лидерам": Федоров объяснил конфликт Минобороны с Генштабом

Официальной причиной увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны стал якобы его конфликт с экс-главнокомандующим Александром Сырским. Однако, по мнению самого чиновника, подлинные причины были иными.

В интервью "Украинской правде" Федоров сказал, что личного конфликта с бывшим главнокомандующим у него не было. Речь шла скорее о разном видении войны и ее ведении.

Был ли конфликт между Минобороны и Генштабом?

Федоров пояснил, что еще до назначения на должность представил президенту свое видение войны, над которым работал с 2023 года и постоянно его совершенствовал.

Впоследствии эту концепцию он представил главнокомандующему и начальнику Генштаба. По словам экс-министра, между Минобороны и Генштабом возникли институциональные разногласия по реализации этого видения, а также отличия в подходах к управлению.

Он отметил, что счел необходимым давать больше свободы молодым лидерам, скорее принимать решения и завершать уже начатые реформы.

В то же время Федоров подчеркнул, что Министерство обороны не блокировало ни одного решения Генштаба или главнокомандующего. Это была его принципиальная позиция как министра обороны – несмотря на разногласия во взглядах не препятствовать работе воюющей круглосуточно армии, которая должна оставаться максимально эффективной.

Реагируя на слова Зеленского о том, что министр обороны и главнокомандующий якобы не общались без его участия, Федоров сказал, что не может этого комментировать. В то же время, он заверил, что они с Сырским регулярно проводили рабочие встречи, совещания и телефонные разговоры, в том числе и без президента.

Как Федоров объяснил причину своего увольнения?

В интервью Федоров заявил, что не считает конфликт с Генштабом причиной своего увольнения. По его мнению, подлинные причины были другими.

По словам экс-чиновника, после начала реформ в Министерстве обороны, в частности в сфере закупок и тендеров, на него и его команду начало усиливаться давление.

Он пояснил, что реформы затронули интересы многих людей. Поэтому, как утверждает Федоров, против него развернули информационную кампанию, а правоохранительные органы начали интересоваться членами его команды.

Федоров также рассказал, что еще в апреле предупреждал президента о возможных обвинениях в свой адрес и просил проверять их непосредственно с ним.