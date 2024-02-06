Планируют ли вручение повесток и проведение выборов в Дии: Федоров ответил
В Едином портале государственных услуг Дия пока не планируют вручения повесток. В частности, никаких выборов с помощью приложения также проводить не будут.
Но также Дия откроет код для разработчиков со всего мира. Об этом в эфире телемарафона рассказал вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров.
Смотрите также Не только паспорт: копии каких документов можно отправлять через Дию
Федоров опроверг вручение повесток в Дии
Министр отреагировал на информацию о вручении повесток с помощью приложения Дия.
Не планируется ни повесток, ни выборов,
– заверил он.
В то же время Федоров заявил, что в феврале 2023 года планируют открыть код. По его словам, это очень важный шаг с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности.
Это будет означать, что разработчики со всего мира смогут посмотреть как работает приложение.
В Дии произойдут изменения
Как отметил Федоров, ближайшее время в приложении планируют запустить возможность регистрации брака онлайн.
Можно будет просто жениться в Дии по видео. Я не буду делать спойлер, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это также будет уникально для всего мира. И это позволит нашим военным жениться по сути на дистанции,
– рассказал министр.
В частности, планируется запустить кабинет пациента. По словам Федорова, таким образом люди смогут быстро получать информацию, когда записываются к врачу и собственно во время визита. Говорится о рецептах и других необходимых данных.
Масштабный сбой в Дии: что известно
- Во время голосования за победителя Нацотбора, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2024 в Мальме, приложение Дия "легло". Пользователи не могли отдать голос за своего фаворита. Причиной сбоя стала перегруженность системы приложения из-за большого наплыва желающих проголосовать за любимую песню.
- Федоров объяснил, что 3 февраля в Дии было рекордное количество пользователей. Речь идет о всей истории проекта. По словам Федорова, во время голосования в 2023 году приложение получало 800 запросов в секунду. Между тем в этом году – 15 000 запросов. Специалисты увеличили мощности в 5 раз.
- Он отметил, что в Дии сделают детальный разбор и анализ. На основе полученных данных внедрят организационные изменения, чтобы приложение было готовым к подобным волнам трафика. Как отметил Федоров, следующем году такой ситуации не возникнет.