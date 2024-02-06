Планируют ли вручение повесток и проведение выборов в Дии: Федоров ответил

В Едином портале государственных услуг Дия пока не планируют вручения повесток. В частности, никаких выборов с помощью приложения также проводить не будут.

Но также Дия откроет код для разработчиков со всего мира. Об этом в эфире телемарафона рассказал вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Федоров опроверг вручение повесток в Дии

Министр отреагировал на информацию о вручении повесток с помощью приложения Дия.

Не планируется ни повесток, ни выборов,

– заверил он.

В то же время Федоров заявил, что в феврале 2023 года планируют открыть код. По его словам, это очень важный шаг с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности.

Это будет означать, что разработчики со всего мира смогут посмотреть как работает приложение.

В Дии произойдут изменения

Как отметил Федоров, ближайшее время в приложении планируют запустить возможность регистрации брака онлайн.

Можно будет просто жениться в Дии по видео. Я не буду делать спойлер, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это также будет уникально для всего мира. И это позволит нашим военным жениться по сути на дистанции,

– рассказал министр.

В частности, планируется запустить кабинет пациента. По словам Федорова, таким образом люди смогут быстро получать информацию, когда записываются к врачу и собственно во время визита. Говорится о рецептах и других необходимых данных.

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