Федоров рассказал, как украинцы помогают ВСУ: с каждой квартиры снимали вражескую технику
Источник:телеграм-канал FEDOROV
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как украинцы помогают Вооруженным Силам Украины. В частности, люди информируют ВСУ о передвижении техники врага.
Сделать это можно через чатбот "єВорог". На платформе есть возможность сообщить о местонахождении оккупантов и поделиться кадрами.
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Украинцы помогают ВСУ через "єВорог"
В чатбот можно перейти с главного экрана приложения "Дія" или по ссылке. Отправлять видео с вражеской техникой или солдатами желательно до 1 минуты или 3 – 4 фото.
Крайне важно писать, в каком направлении движется колонна, так как по перечню техники невозможно спрогнозировать время прибытия врага в определенную точку. А за движением техники на видео и комментариями можно.
У нас люди-герои. Расскажу вам об одном кейсе. Украинцы почти с каждой квартиры двух улиц одного города снимали передвижение колонны вражеской техники с ракетами. Горжусь каждым из вас,
– заметил Федоров.
Также он добавил, что прежде чем достать телефон и начать снимать, следует убедиться, что вы в безопасности.
В то же время Министр цифровой трансформации напомнил, что распространять материалы с местом расположения украинских военных нельзя.
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