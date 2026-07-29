Федоров считает, что отставка Кабмина была лишь "прикрытием" для его отстранения с Минобороны

В середине июня правительство Юлии Свириденко было отправлено в отставку. Владимир Зеленский объяснил изменения в Кабмине необходимостью перезагрузки. Однако Михаил Федоров считает, что причина была в другом.

В интервью"Украинской правде" экс-министр обороны высказал предположение, что отставка Кабмина была лишь прикрытием для его увольнения.

Зачем Зеленский "перезагрузил" Кабмин?

Федоров выразил сожаление, что вместе с ним свои должности потеряли несколько сильных управленцев, в частности Юлия Свириденко.

По словам экс-чиновника, он семь лет работал в команде президента, участвовал в реализации многих проектов и реформ.

Федоров говорит, что должность министра обороны является президентской квотой, поэтому если бы его попросили написать заявление и объяснили причины, он бы согласился.

Он добавил, что никогда не цеплялся за должность и не стремился стать министром, ведь считает себя прежде всего менеджером, для которого самое важное – достигать результата.

Бывший министр рассказал, что узнал о своем увольнении за полчаса или час до заседания фракции. Владимир Зеленский сообщил ему, что на должность министра обороны предложит Игоря Клименко.

Причиной увольнения Федорова президент назвал его конфликт с Генштабом. Впрочем, сам экс-чиновник считает, что настоящая причина в другом.

По его словам, после начала реформ в Минобороны, в частности в сфере закупок, на него и его команду начали оказывать давление, поскольку изменения затронули интересы многих людей.

Федоров утверждает, что против него развернули информационную кампанию, в отношении его соратников возбуждались уголовные дела. По мнению бывшего чиновника, именно это давление в конечном итоге привело к смене правительства и его увольнению.