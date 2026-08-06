Об этом он сказал в интервью Сергею Стерненко.

Что должна сделать Украина, чтобы остановить продвижение России?

По его словам, одной из ключевых задач является нанесение российской армии таких потерь, которые сделают дальнейшее продвижение оккупантов чрезвычайно сложным.

Наша задача – уничтожать не менее 200 россиян на квадратный километр, тогда продвижение будет для них очень сложным, и просто потребуются десятки лет, чтобы продвинуться только в Донецкой области,

– заявил Федоров.

Он подчеркнул, что для этого нужно не только увеличивать количество вооружения, но и менять подходы к ведению боевых действий.

"Нужно заниматься этим, планировать операции, развивать дроноштурмовые подразделения, как, например, в данном случае", – сказал он.

По словам Федорова, одним из приоритетных направлений должна стать роботизация фронта. Речь идет об использовании наземных роботизированных платформ, систем наблюдения и большого количества датчиков, которые могут снизить риски для украинских военных.

Проект, к которому мы близко подошли, и я его в любом случае буду реализовывать, чем бы ни занимался. Это вопрос роботизации фронта, это сенсоризация фронта, это сделать все, чтобы на фронте было большое количество роботов, наземных платформ, большое количество датчиков,

– рассказал Федоров.

Он пояснил, что современная война требует перехода к новой модели, в которой технологии будут помогать выполнять самые опасные задачи вместо людей: входить, выходить из позиций, обеспечивать логистику и прочее.

По его словам, необходимо переходить на новый уровень развития технологий для того, чтобы защитить каждого военнослужащего на поле боя.

Федоров также отреагировал на замечание о том, что полностью заменить пехоту роботами невозможно. По его словам, речь идет не о полном отказе от военных на передовой, а о создании условий, при которых технологии смогут выполнять часть самых опасных задач и сокращать потери среди личного состава.