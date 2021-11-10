Федоров заявил, что 90% проблемы с сертификатами в сервисе "Дия" уже исправлены

90% проблем, которые возникали у людей при генерировании COVID-сертификатов, уже должны быть решены. По словам вице-премьера Михаила Федорова, для того, чтобы избежать хлопот, следует обновить приложение или еще раз попытаться сгенерировать документ.

В последнее время больше ошибок связано не с проблемами в самом приложении, а с тем, что врачи вносили ошибочную информацию.

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Люди старшего возраста не могли сгенерировать подпись

Несколько недель назад больше всего вопросов было относительно "Дия.Подпись".

Там нейронная сеть работает над тем, чтобы идентифицировать пользователя по биометрическим показателям. Люди преимущественно старшего возраста не могли сгенерировать подпись, потому что у них либо старый биометрический паспорт, либо они изменились внешне,

– подчеркнул глава Минцифры.

Федоров привел пример собственной бабушки, которая наклоняла голову слишком медленно. Из-за таких случаев Минцифры решило убрать идентификацию через электронную подпись.

Дия выпускает обновления каждую неделю

Вице-премьер сообщил, что Дия выпускает много обновлений каждую неделю. Часто проблемы возникают потому, что люди не обновляют так часто приложение.

Федоров подчеркнул: чтобы напомнить людям обновлять приложение, присылают пуш-сообщение. Также в меню сервиса "Дия" добавили пункт "Обновить приложение".

Ранее С 8 ноября в "Дие" появится сертификат о выздоровлении от коронавируса: как долго будет действовать

Отметим, что ранее появилась информация, что пункты сервиса "Дия" начали работать в некоторых пунктах вакцинации. Там людям помогают сгенерировать сертификаты сразу после прививки.

В Украине сгенерировали свыше 8 миллионов сертификатов

По состоянию на 8 ноября в Украине сгенерировали 8,3 миллиона СOVID-сертификатов. Только за последнюю неделю – 2,9 миллиона.