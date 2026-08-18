Федорова призвал провести выборы в Украине

Михаил Федоров призвал найти механизм для проведения выборов в Украине в условиях затянувшейся войны.

Об этом говорится в видеообращении бывшего министра обороны, передает 24 Канал.

Что говорит Федоров о выборах?

Михаил Федоров заявил о необходимости ответить на вопрос, как должна функционировать Украина как государство, если война будет длиться годами.

Демократия не может быть заложницей России... Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затянувшейся войны,

– заявил он.

В то же время, эксминистр признал, что организовать выборы в таких условиях сложно. По его мнению, необходимо обеспечить право голоса военных, украинцев за границей и людей в регионах прифронтовых. При этом обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результатам.

Но сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы можем найти решение и здесь. Потому что демократия – это не роскошь мирного времени. Демократия – это часть того, за что мы сегодня воюем,

– заявил Федоров.

Отдельно, экс-чиновник подчеркнул, что выборы – это о возможности для граждан оценить работу власти и решить, доверять ли ей в дальнейшем. По его словам, Украина не должна разрешать России определять, когда украинцы смогут выбирать свою власть, а демократия не должна зависеть от решения Кремля.