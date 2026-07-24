Такое мнение в эфире 24 Канала высказал глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что тем, как Федоров сейчас общается, чувствуя поддержку общества, он фактически сделал невозможным даже иллюзию своего возвращения в команду Зеленского. По его словам, люди, знакомые с психологией президента, утверждают, что ничего не выйдет.

Что и кому будет доказывать Зеленский?

Глава аналитическо-адвокационной организации отметил, что в случае появления новых кандидатур на пост министра обороны президент будет вступать в эту кадровую игру и максимально стараться доказать как обществу, и, главное, западным партнерам (в частности, США), что его шаги не помешают прогрессу Украины, что она не сбавит темп, что будет и дальше разрабатывать успешную победную стратегию, потому что это уже начало происходить.

Существует мнение, что подобной кадровой катавасией мы сбиваем этот темп. Поэтому это огромная проблема для Зеленского, но он будет пытаться ее решить вместе с новым министром обороны, главнокомандующим, командой. Это в его интересах. В отличие от того, если его заставят вернуть Федорова, он полусознательно будет подбирать аргументы, чтобы доказать, что он принял правильное решение, а его заставили принять неправильное,

– считает Рыбачук.

По его мнению, более перспективной будет попытка президента уже вместе с новой командой как можно быстрее наверстать упущенное и убедить весь мир в том, что Украина не собирается уступать инициативу и терять стратегические цели, то есть заставить Россию сесть за стол переговоров до зимы.

Чем Федоров будет заниматься дальше?

Если Федорова не вернут в Минобороны, то глава аналитико-адвокационной организации прогнозирует, что он останется либо в политике, либо в общественной деятельности, но бизнес его вряд ли интересует.

Не обязательно это сразу создание какой-то партии, но, исходя из моего опыта и учитывая его возраст и амбиции, он хочет где-то реализоваться. Поэтому президент просто вытолкнул его в единственный туннель, который ведет к тому, что Федоров станет политическим лидером определенной части украинского общества. И мы видим, что общество уже призывает его к этому и поддерживает в этом,

– заявил Рыбачук.

Он подытожил, что это путь, по которому шли многие украинские деятели, работавшие с президентами, которым нравилось то, что они делали, а затем, когда лидеры страны, по его словам, довольно эгоистично с ними обращались, эти люди уходили в политику.

Полное интервью Олега Рыбачука: смотрите в видео