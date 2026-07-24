Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в интервью 24 Канала выразил убеждение, что на какой бы должности ни находился Михаил Федоров, он способен показать высокие результаты, потому что внутри него "есть огонь и понимание, осознание важности момента, что войну нужно выигрывать".

Что дала "Линия дронов"?

Михаил Федоров объяснил свою позицию тем, что в Украине, по его мнению, сейчас есть только три должности (президент, министр обороны, главнокомандующий ВСУ), которые действительно влияют на ход войны. Поэтому он предпочел бы воплотить свой план именно на посту главы Минобороны, который занимал всего полгода.

Анализируя кадровые изменения и перестановки в Минобороны, командир "Ахиллеса" отметил, что еще находясь на посту министра цифровой трансформации, Михаил Федоров имел непосредственное отношение к ведению боевых действий. Был запущен проект "Линия дронов". Это было решение президента Украины, но оно, в частности, разрабатывалось Федоровым.

Огромные средства на технику были направлены не только на "Линию дронов", но и дополнительно выделены тем подразделениям, которые в этом нуждались. Министр цифровой трансформации был напрямую вовлечен в войну,

– подчеркнул Федоренко.

Он отметил, что "Линия дронов" создавалась в то время, когда на фронте сложилась чрезвычайно сложная ситуация, даже по сравнению с той, которая сейчас. По его словам, тогда у тех, перед кем стояла задача реорганизоваться из батальонов в полки, то есть увеличиться в 4 раза, обучить людей, обеспечить и выполнить задачи по назначению, спросили: кто должен возглавить этот проект. Федоренко напомнил, что все единогласно проголосовали за Михаила Федорова, что, по его словам, свидетельствует о высоком уровне доверия к нему.

Система баллов за уничтоженные цели

Федоренко напомнил и о реализованной программе "Е-баллы", когда за каждую цель начислялось определенное количество баллов, а затем они обменивались на технику. Он рассказал, что когда Сырский стал главнокомандующим ВСУ, то собрал командиров эффективных подразделений и спросил, что необходимо сделать, чтобы они могли воевать более продуктивно. На этой встрече присутствовал и Михаил Федоров.

Есть два основных компонента успешных подразделений. Первый – это люди, которые собрались в одном месте в одно время, закатали рукава и сказали: "Мы это сделаем", пожертвовав личным ради общего дела. Второй – деньги. Дополнительное финансирование благодаря донатам, работе с фондами, ОТГ. В ходе этой беседы мы говорили, что было бы хорошо, если бы государство каким-то образом компенсировало те дроны, которые мы тратим. И вот через 3 недели появилась система "Е-баллы". Михаил Альбертович это услышал,

– вспоминает Федоренко.

Это, по его словам, инструмент, который не является совершенным, поскольку есть определенные недостатки, когда подразделения могут частично соперничать между собой за ту или иную цель, но в целом он дал возможность в миг пополнять технику и выбирать ту, которая необходима подразделению именно в определенный период.

Федоров максимально погружался в процессы

Командир "Ахиллеса" подытожил, что до того, как Федоров стал министром обороны, он уже был погружен в военное дело. Если говорить о министрах, то, по его словам, только он был в "Ахиллесе" по разным вопросам примерно 7 раз.

Он приезжал, советовался, как лучше поступить, спрашивал, в чем заключается проблема, техническая составляющая. Это человек, максимально погруженный в процесс. Если говорить о Министерстве обороны, я считаю, что это был лучший министр обороны за всю историю свободного, независимого украинского государства,

– высказался Федоренко.

Полное интервью с Юрием Федоренко: смотрите в видео