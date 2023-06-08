Любая информация России об Украине – это с почти стопроцентной вероятностью фейк. Поэтому ее никак не нужно потреблять и пускать в украинское инфопространство. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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"У россиян нет инсайдов"

В российских телеграм-каналах начали распространять фейк о "смерть" начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. Писали о том, что, мол, он погиб в результате ракетных обстрелов. Конечно, это, как и любое другое заявление россиян, очередная ложь.

Не "ешьте" информацию из России. С Будановым, равно как с Залужным, все в норме. Люди работают, ежедневно общаются в рамках заседаний с президентом. Через день принимают участие непосредственно в Ставках,

– заверил Михаил Подоляк.

Кирилл Буданов очень эффективно лично модерирует те или иные операции, которые сегодня ужасают Россию. Россияне раздражаются из-за того, что ничего не могут поделать с людьми, которые наносят им непоправимые потери. Речь идет и о Буданове, и о Залужном.

"Они думают, что в современном информационном мире можно вбрасывать какие-то дикие фейки и на них должен кто-то реагировать. Поэтому с саркастической иронией относимся ко всему, что говорят россияне", – отметил Подоляк.

Советник главы ОП призвал не реагировать и не обращать внимания на вбросы россиян. Не стоит думать, что у России есть какая-то инсайдная информация. Это совсем не так.

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