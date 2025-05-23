Бессмысленные фантазии, – в МИД отреагировали на заявление советника Путина о нераспаде СССР

Советник российского диктатора Антон Кобяков заявил, что во время распада СССР была нарушена юридическая процедура, поэтому это государство якобы до сих пор существует. В украинском МИД прокомментировали очередные "нелепые фантазии" Кремля.

Соответствующее заявление в пятницу, 23 мая, сделал представитель ведомства Георгий Тихий, передает 24 Канал. Он назвал распад СССР в 1991 году "одним из моментов наибольшей надежды в конце 20 века".

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В МИД отреагировали на заявления советника Путина

По словам Кобякова, так называемый "украинский кризис" является "внутренним процессом СССР". Об этом он заявил на пресс-конференции Петербургского международного юридического форума, проходившего с 19 по 21 мая.

Вскоре на это отреагировали в украинском МИД, отметив, что СССР распался "навсегда и бесповоротно".

Вместо того чтобы предлагать бессмысленные юридические фантазии, у застарелых умов, застрявших в советском прошлом, следует спросить, какой маркой туалетной бумаги пользовались их семьи во времена СССР. Они не смогут ответить, потому что ее не было,

– написал Тихий.

Напомним, член комитета по обороне в Госдуме России Виктор Соболев заявил, что цель так называемой "СВО" в Украине – создание "союзного государства" России, Украины и Беларуси. По словам россиянина, это является частью восстановления "русского мира".