Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий члена комитета по обороне в Госдуме Виктора Соболева для российских СМИ.

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Что в России заявили о целях "СВО" в Украине

Виктор Соболев заявил российским СМИ, что, мол, "полным решением целей СВО является создание единого Союзного государства: Россия – Украина – Беларусь". Россиянин также в духе российской пропаганды отметил, что Москва стремится "восстановление русского мира в пределах естественных его границ".

Мы все – русские, Киев – мать городов русских, князь Владимир – русский, Юрий Долгорукий – русский, Ярослав Мудрый – русский и тому подобное. Поэтому мы должны безусловно защитить свой русский мир. Иначе мы можем и страну не сохранить,

– цинично сказал оккупант.

Соболев также отметил, что "для решения этих задач и достижения этих целей, безусловно, нужна мощная, хорошо обученная, хорошо вооруженная армия", имея в виду российскую армию, которая сейчас совершает преступления в Украине и убивает наших граждан.

Обратите внимание! Россияне уже не впервые искажают исторические факты и присваивают себе историю Украины. Заявление Соболева является очередным подтверждением этого.

Как в ЦПД отреагировали на слова Соболева

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, комментируя заявление Виктора Соболева, отметил, что идея так называемого "союзного государства" не новая концепция Москвы.

"Впервые об идее "единой страны" в виде России, Беларуси и Украины Путин сказал в 2001 году на встрече с Лукашенко и Кучмой в Витебске. От Украины сразу получил отказ в поддержке даже самой идеи", – отметил Коваленко.

Он также отметил, что дальше с 2010 по 2014 годы Россия осуществляла агрессивную попытку реализации этой идеи через политику, спорт, маркетинг и культуру. Но, к счастью, не получилось, потому что украинцы не дали этому произойти.

В конце концов, руководитель ЦПД резюмировал, что слова россиянина Соболева не являются новыми. Вся эта глупая концепция уже очень давно в голове Путина.