Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар члена комітету з оборони у Держдумі Віктора Соболєва для російських ЗМІ.

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Що у Росії заявили про цілі "СВО" в Україні

Віктор Соболєв заявив російським ЗМІ, що, мовляв, "повним вирішенням цілей СВО є створення єдиної Союзної держави: Росія – Україна – Білорусь". Росіянин також у дусі російської пропаганди зазначив, що Москва прагне "відновлення русского міра в межах природних його кордонів".

Ми всі – русскіє, Київ – мати міст руських, князь Володимир – русскій, Юрій Долгорукий – русскій, Ярослав Мудрий – русскій тощо. Тому ми повинні безумовно захистити свій русскій мір. Інакше ми можемо і країну не зберегти,

– цинічно сказав окупант.

Соболєв також зазначив, що "для розв'язання цих завдань і досягнення цих цілей, безумовно, потрібна потужна, добре навчена, добре озброєна армія", мавши на увазі російську армію, яка наразі чинить злочини в Україні та вбиває наших громадян.

Зверніть увагу! Росіяни вже не вперше перекручують історичні факти та привласнюють собі історію України. Заява Соболєва є черговим підтверженням цього.

Як у ЦПД відреагували на слова Соболєва

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи заяву Віктора Соболєва, зазначив, що ідея так званої "союзної держави" не нова концепція Москви.

"Вперше про ідею "єдіной страни" у вигляді Росії, Білорусі та України Путін сказав у 2001 році на зустрічі з Лукашенком та Кучмою у Вітебську. Від України одразу отримав відмову в підтримці навіть самої ідеї", – зазначив Коваленко.

Він також зауважив, що далі з 2010 по 2014 роки Росія здійснювала агресивну спробу реалізації цієї ідеї через політику, спорт, маркетинг і культуру. Але, на щастя, не вийшло, бо українці не дали цьому статися.

Зрештою, керівник ЦПД резюмував, що слова росіянина Соболєва не є новими. Вся ця дурна концепція вже дуже давно в голові Путіна.