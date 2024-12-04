Однако эта информация неправдива. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Российский фейк о сдаче в плен опровергли в бригаде

Россияне запустили фейк, что украинские военные якобы сдались добровольно в плен вместе с аппаратурой возле населенного пункта Новомлинск на Харьковском направлении.

Соответствующую информацию распространяют росСМИ и утверждают, что даже получили видеозапись сдачи в плен.

Однако в ЦПД опровергли эти лживые российской выдумки.

Информация о якобы сдаче в плен бойцов расчета БпЛА 114 отдельной бригады ТрО ВСУ не соответствует действительности,

– написали там.

Данную информацию Центру подтвердили в Региональном управлении сил территориальной обороны "Север" и самой бригаде.

"Это очередная попытка российской пропаганды дискредитировать украинских защитников", – отметили в ЦПД.

Напомним, что 3 декабря стало известно о освобождении села Новомлинск в Харьковской области. В конце ноября россияне пытались захватить и удержать плацдарм вблизи этого населенного пункта на реке Оскол. Однако ВСУ выгнали их оттуда.

"Российские войска пытались занять плацдарм, но Силы обороны вовремя их обнаружили. Благодаря правильному планированию оборонительных боевых операций и зачистке в краткосрочной перспективе врага удалось сбросить обратно в реку Оскол", – рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.