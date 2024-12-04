Однак ця інформація неправдива. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Російський фейк про здачу у полон спростували у бригаді

Росіяни запустили фейк, що українські військові нібито здалися добровільно у полон разом з апаратурою біля населеного пункту Новомлинськ на Харківському напрямку.

Відповідну інформацію поширюють росЗМІ і стверджують, що навіть отримали відеозапис здачі у полон.

Однак у ЦПД спростували ці брехливі російській вигадки.

Інформація про нібито здачу в полон бійців розрахунку БпЛА 114 окремої бригади ТрО ЗСУ не відповідає дійсності,

– написали там.

Дану інформацію Центру підтвердили у Регіональному управлінні сил територіальної оборони "Північ" та самій бригаді.

"Це чергова спроба російської пропаганди дискредитувати українських захисників", – наголосили у ЦПД.

Нагадаємо, що 3 грудня стало відомо про звільнення села Новомлинськ на Харківщині. Наприкінці листопада росіяни намагалися захопити та утримати плацдарм поблизу цього населеного пункту на річці Оскіл. Однак ЗСУ вигнали їх звідти.

"Російські війська намагалися зайняти плацдарм, але Сили оборони вчасно їх виявили. Завдяки правильному плануванню оборонних бойових операцій та зачистці в короткостроковій перспективі ворога вдалося скинути назад в річку Оскіл", – розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.