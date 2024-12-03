Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків DeepState. Раніше про звільнення Новомлинська підтвердили у Генштабі.

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ЗСУ звільнили Новомлинськ

За даними Генштабу, операцію зі звільнення Новомлинська проводили за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА бійці 8 окремого штурмового батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Де розташований Новомлинськ: дивіться на карті