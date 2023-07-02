Глава ГУР МО Кирилл Буданов снова опроверг фейк о якобы своей гибели, который разгоняла кремлевская пропаганда. Глава украинской разведки высказался по этому поводу во время общения с журналистами.

Читайте также Жив-здоров и с новой прической: Джапарова показала совместное фото с Будановым

Как Буданов отреагировал на вбросы Кремля

При ответе на камеру украинский разведчик едва сдержал свой смех.

Нормально, нормально,

– сказал он.

Также Буданов ответил на вопрос, почему россияне распространяют этот фейк.

По его мнению, в их действиях отсутствует логика. Глава ГУР процитировал высказывание "нет логики в действиях алкоголика" и добавил, что "тут еще и наркоманы".

Буданов высмеивает российские фейки о своей смерти: видео

Как россияне опозорились с вбросами о Буданове