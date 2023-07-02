Голова ГУР МО Кирило Буданов знову спростував фейк про нібито свою загибель, який розганяла кремлівська пропаганда. Очільник української розвідки висловився з приводу цього під час спілкування з журналістами.

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Під час відповіді на камеру український розвідник ледь стримав свій сміх.

Нормально, нормально,

– сказав він.

Також Буданов відповів на питання, чому росіяни поширюють цей фейк.

На його думку, у їхніх діях відсутня логіка. Голова ГУР процитував вислів "немає логіки в діяннях алкоголіка” та додав, що "тут ще й наркомани".

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