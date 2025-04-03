В ЦПД отреагировали на вброс о "спецназе СБУ, который задерживал Залужного на глазах у генералов НАТО"

Российская пропаганда распространила вброс, что в 2023 году СБУ якобы "штурмовала здание Генштаба ВСУ, чтобы задержать Валерия Залужного". В Центре противодействия дезинформации отреагировали на вброс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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В ЦПД отреагировали на вброс о Залужном

Российская пропаганда распространила вброс, что в 2023 году спецназовцы СБУ якобы "штурмовали Генштаб ВСУ", чтобы задержать в то время действующего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Более того, на этом выдумки не остановились. РосСМИ пишут, что это якобы "происходило на глазах у более 30 представителей НАТО и европейских военных".

В ЦПД уже отреагировали на российские глупости, которые подхватили медиа. Андрей Коваленко отметил, что СБУ не штурмовала Генштаб ВСУ с целью задержания Залужного. Он добавил, что такие "инсайды" можно поставить на один уровень со слухами в стиле "смерть Залужного, Буданова, Сырского", которые регулярно распространяет кремлевская пропаганда.

Главный подвох таких вбросов – это то, что опровержение должно исходить от государственных деятелей или структур, и таким образом подобные вбросы частично могут распространиться. Поэтому и вопрос, имеет ли СБУ или Залужный что-то опровергать. Да и мы, в принципе, тоже. Но я вижу, как разнесли, поэтому и реагирую,

– объяснил Коваленко.

Следует заметить, что почти год назад российская пропаганда уже распространяла этот самый фейк. Тогда прокремлевские СМИ тоже писали, о якобы "задержании Залужного", придумывали ложь, что "приказ об аресте" якобы отдавал сам президент Украины.