Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 3 ОШБр. Военные также опубликовали видео, которое доказывает, что слова россиян оказались очередной работой пропагандистской машины.

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Что на самом деле происходит на Луганщине

Украинские военные рассказали, что 20 января 2025 года так называемое минобороны России заявило о "взятии" Новоегоровки в Луганской области. Как "доказательство" российские оккупанты опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады.

Докладываем, данное заявление и все новости о захвате поселка – очередной фейк российской пропаганды для иллюзии успеха России на рубежах нашей бригады,

– говорится в заметке 3 ОШБр.

По словам военных, на самом деле на видео, снятом оккупантами, показан разбитый ими же населенный пункт Ковалевка. В то же время командующий 20 гвардейской армии России, который "захватил" Новоегоровку только на бумаге, сейчас активно стирает свои подразделения об оборону Третьей штурмовой.

В 3 ОШБр отметили, что по состоянию на сейчас Новоегоровка остается под контролем бригады.

Военные Третьей штурмовой опровергли ложь россиян: смотрите видео