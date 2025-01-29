Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 3 ОШБр. Військові також опублікували відео, яке доводить, що слова росіян виявилися черговою роботою пропагандистської машини.

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Що насправді відбувається на Луганщині

Українські військові розповіли, що 20 січня 2025 року так зване міноборони Росії заявило про "взяття" Новоєгорівки в Луганській області. Як "доказ" російські окупанти опублікували відео, записане нібито в зоні відповідальності Третьої штурмової бригади.

Доповідаємо, дана заява й усі новини про захоплення селища – черговий фейк російської пропаганди задля ілюзії успіху Росії на рубежах нашої бригади,

– йдеться в дописі 3 ОШБр.

За словами військових, насправді на відео, знятому окупантами, показаний розбитий ними ж населений пункт Ковалівка. Водночас командувач 20 гвардійської армії Росії, який "захопив" Новоєгорівку лише на папері, зараз активно стирає свої підрозділи об оборону Третьої штурмової.

В 3 ОШБр наголосили, що станом на зараз Новоєгорівка залишається під контролем бригади.

Військові Третьої штурмової спростували брехню росіян: дивіться відео