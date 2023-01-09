Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он не исключает, что могут быть еще какие-то "акции возмездия" для того, чтобы "потушить информационный пожар".
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Зачем оккупанты придумали "операцию возмездие"
Ступак отметил, что России было трудно замолчать о том, что в один момент в новогоднюю ночь ВСУ уничтожили сотни оккупантов. К тому же ликвидированные захватчики были из одного региона – Саратовской области, и там, очевидно, фиксируются нескончаемые похоронные процессии. Потому россиянам пришлось признать такой факт.
По важности этот удар я без преувеличения ставлю на один уровень с освобождением Харьковской области,
– заявил бывший сотрудник СБУ.
Он отметил, что вокруг этой темы у россиян поднялся такой "информационный срач" и истерика, подобны тому, как было, когда оккупанты бежали из Харьковской области. В то же время, никто не взял на себя ответственности за произошедшее.
Эксперт Украинского института будущего подчеркнул, что россияне понимали, что в данной ситуации мало будет просто ударить по инфраструктуре, например, Киева или Львова, а нужно сделать какой-то "зеркальный" ответ. Поэтому оккупанты придумали "операцию возмездия".
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Какие могут быть последствия
Экс-сотрудник СБУ отметил, что российское общество не проглотило ложное заявление минобороны страны-агрессора о якобы удачно совершенной мести за Макеевку. Россияне, обычно легко воспринимающие то, что говорят по их телевидению, не поверили и начали проверять соответствующую информацию.
Это показывает, что российская система власти – она не разрушена, но дисбалансирована. И "пожарный" режим российских пропагандистов не работает,
– сказал Ступак.
По его словам, в течение 20 лет в России считалось, что все, что сказано в СМИ, – это истина в последней инстанции. Но вдруг впервые за многие годы россияне начали задавать встречные вопросы, а пропаганда к этому оказалась не готова.
Он не исключает, что могут быть еще какие-то "акции возмездия" для того, чтобы "потушить информационный пожар". Если же от наших военных еще где-нибудь будет такой подарок, то это может иметь серьезные последствия для российской военной машины, набора мобилизованных в армию и, возможно, для рождения нового российского общества в том виде, в каком оно может возникнуть.
Что известно об ударе ВСУ по Макеевке и реакции России
- В ночь на 1 января ВСУ нанесли ракетный удар по ПТУ №19 во временно оккупированной Макеевке. В результате "хлопка" около 400 оккупантов погибли, еще 300 получили ранения.
- Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантам и сообщил об уничтожении до 10 единиц вражеской техники разных типов. В Кремле цинично заявили о гибели только 89 военных.
- Российское минобороны заявило об акции "возмездия" за удар ВСУ по ПТУ в Макеевке, где погибло много оккупантов. В России придумали, что якобы нанесли удар по ВСУ, в результате которого якобы "погибли" многие украинцы.