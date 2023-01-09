Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він не виключає, що можуть бути ще якісь "акції відплати" для того, щоб "загасити інформаційну пожежу".

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Для чого окупанти вигадали "операцію відплата"

Ступак зазначив, що Росії було важко замовчати те, що в один момент у новорічну ніч ЗСУ знищили сотні окупантів. До того ж ліквідовані загарбники були з одного регіону – Саратовської області, й там, вочевидь, фіксуються нескінченні похоронні процесії. Тому росіянам довелося визнати такий факт.

За важливістю цей удар я без перебільшення ставлю на один рівень із звільненням Харківської області,

– заявив колишній співробітник СБУ.

Він зауважив, що довкола цієї теми у росіян здійнявся такий "інформаційний срач" та істерика, подібні до того, як було, коли окупанти втікали з Харківської області. Водночас ніхто не взяв на себе відповідальності за те, що сталося.

Експерт Українського інституту майбутнього наголосив, що росіяни розуміли, що в цій ситуації замало буде просто вдарити по інфраструктурі, наприклад, Києва чи Львова, а треба зробити якусь "дзеркальну" відповідь. Тому окупанти вигадали "операцію відплата".

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Які можуть бути наслідки

Ексспівробітник СБУ зауважив, що російське суспільство не проковтнуло неправдиву заяву міноборони країни-агресорки про нібито вдало здійснену помсту за Макіївку. Росіяни, які зазвичай легко сприймають те, що лунає з їхнього телебачення, не повірили й почали перевіряти відповідну інформацію.

Це показує, що російська система влади – вона не зруйнована, але дизбалансована. І "пожежний" режим російських пропагандистів не працює,

– сказав Ступак.

За його словами, впродовж 20 років у Росії вважалося, що все, що сказано у ЗМІ, – це істина в останній інстанції. Аж раптом уперше за багато років росіяни почали ставити зустрічні запитання, а пропаганда до цього виявилася не готовою.

Він не виключає, що можуть бути ще якісь "акції відплати" для того, щоб "загасити інформаційну пожежу". Якщо ж від наших військових ще десь буде такий подарунок, то це може мати серйозні наслідки для російської військової машини, набору мобілізованих в армію й, можливо, для народження нового російського суспільства у тому вигляді, в якому воно може виникнути.

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