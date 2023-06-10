Немецкие танки Leopard пока не вводились на боевое дежурство в большом количестве. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Реальная ситуация с Leopard

Роман Свитан подчеркнул, что россияне расстреливали John Deere и пытались выдать их реальные боевые машины.

У нас много Leopard. Чтобы их уничтожить, они сильно вспотеют!

– подчеркнул он.

Россияне сразу заметят, что Украина станет активно использовать танки от западных партнеров на поле боя.

"Когда уйдут Leopard, то это будут батальоны по 30 единиц как минимум в составе мотострелковых бригад", – заметил Свитан.

По его словам, сейчас есть информация, что один Leopard взорвался на мини, впрочем, боевая задача этой боевой машины и заключается в прокладке дороги для серьезных сил. Не исключение, что по танкам может работать артиллерия, потому потери точно будут.

"Самая главная задача этой техники – сохранить жизнь военным", – убежден он.

Починить танки после выполнения боевых задач вполне реально. Тем более что для этого функционируют специальные мастерские.

Роман Свитан рассказал, какова реальная ситуация с танками Leopard в Украине: смотрите видео

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