Німецькі танки Leopard поки що не вводилися на бойове чергування у великій кількості. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.
Дивіться також Невже скоро почнеться: ЗСУ почали розмінування територій перед контрнаступом, – WP
Реальна ситуація із Leopard
Роман Світан наголосив, що росіяни порозстрілювати John Deere й намагалися видати їх реальні бойові машини.
У нас Leopard багато. Щоб їх знищити, вони сильно спітніють!
– наголосив він.
Росіяни одразу помітять, що Україна почне активно використовувати танки від західних партнерів на полі бою.
"Коли підуть Leopard, то це будуть батальйони по 30 одиниць як мінімум у складі мотострілецьких бригад", – зауважив Світан.
За його словами, нині є інформація, що один Leopard підірвався на міні, втім бойова задача цієї бойової машини і полягає у прокладанні дороги для серйозних сил. Не виключення, що по танках може працювати артилерія, тому втрати точно будуть.
"Найголовніше завдання цієї техніки – зберегти життя військовим", – переконаний він.
Полагодити танки після виконання бойових завдань цілком реально. Тим паче, що для цього функціонують спеціальні майстерні.
Роман Світан розказав, яка реальна ситуація із танками Leopard в Україні: дивіться відео
Західна техніка для України: останні новини
- Невдовзі Пентагон передасть Україні ще більше озброєння для боротьби із ворогом. Мовиться про оголошення нового пакету військової допомоги від США на понад 2 мільярди доларів. Відтак на балансі ЗСУ будуть розвідувальні безпілотники, ракети із лазерним наведенням, ракети до ЗРК Patriot та інше.
- Очільник України Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує набагато більше ППО Patriot, аніж є наразі. Мовиться щонайменше про 50 батарей.
- У Конгресі США створили резолюцію із закликом негайно надати Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS.