Німецькі танки Leopard поки що не вводилися на бойове чергування у великій кількості. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Реальна ситуація із Leopard

Роман Світан наголосив, що росіяни порозстрілювати John Deere й намагалися видати їх реальні бойові машини.

У нас Leopard багато. Щоб їх знищити, вони сильно спітніють!

– наголосив він.

Росіяни одразу помітять, що Україна почне активно використовувати танки від західних партнерів на полі бою.

"Коли підуть Leopard, то це будуть батальйони по 30 одиниць як мінімум у складі мотострілецьких бригад", – зауважив Світан.

За його словами, нині є інформація, що один Leopard підірвався на міні, втім бойова задача цієї бойової машини і полягає у прокладанні дороги для серйозних сил. Не виключення, що по танках може працювати артилерія, тому втрати точно будуть.

"Найголовніше завдання цієї техніки – зберегти життя військовим", – переконаний він.

Полагодити танки після виконання бойових завдань цілком реально. Тим паче, що для цього функціонують спеціальні майстерні.

Роман Світан розказав, яка реальна ситуація із танками Leopard в Україні: дивіться відео

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