Водночас провідне американське видання із посиланням на українських військових стверджує, що роботи з розмінування тривають уже кілька тижнів.

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Для чого потрібне розмінування

Як і Росія, Україна встановила тисячі мін уздовж своєї лінії фронту. І щоб просунутися на окуповану територію, її військам потрібно пройти через ці лінії, не сповістивши про це росіян. І тепер наші сапери мають виходити в поля і непомітно знімати міни. Вони роблять це вручну.

Командир інженерного підрозділу 1-ї танкової бригади з позивним "Клімат" розповів, що роботи з розмінування тривають вже кілька тижнів, але він відмовився назвати точні місця і методи, які використовуються для деактивації мін.

За його словами, після того, як ділянка розмінована, встановлюють знаки – іноді з підсвічуванням, щоб вказати шлях у бік російських позицій. Також українські сапери для розмінування використовують спеціально модифіковані машини на базі відомого німецького бойового танка Leopard 2 і машини радянської розробки − УР-77 "Метеорит".

Цікаво! Українські партнери також надіслали кілька сучасних інженерних танків. Зокрема, надані Фінляндією танки для розмінування Leopard 2R, які можуть переорювати мінні поля.

За словами полковника Управління інженерних військ ЗСУ Сергія Матвійчука, найкращим варіантом для розмінування могла б бути штурмова машина M1150 на основі M1 Abrams, але Україна такої техніки не отримала. Він зазначив, що загалом українській армії бракує інженерних танків та інших подібних інструментів.

Окупанти теж дарма часу не гаяли

Матвійчук також розповів, що Росія створила "масивну систему інженерних загороджень", які становлять "серйозну перешкоду для мобільності військ".

WP зазначає, що українцям доведеться пробити ці укріплення, щоб відвоювати територію і витіснити росіян. А це своєю чергою вимагає спеціальної підготовки та обладнання, а також ретельної розвідки, щоб знайти слабкі місця окупантів.

Крім того, наголошується, що наступ буде важчим, ніж звільнення українських територій минулої осені, бо росіяни вчаться на своїх помилках і теж краще готуються. Видання припускає, що це і є причинами, чому довгоочікуваний контрнаступ досі не розпочався.

Коли почнеться контрнаступ

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше сказав, що Україна вже готова до потужного контрнаступу для звільнення з-під окупації наших територій. Він може розпочатися завтра, післязавтра або через тиждень. Перед Україною стоїть дуже відповідальне завдання. Права на помилку немає, адже це історична можливість, яку ми не можемо втратити.