Гіперфокус Росії на незначних боях якраз-таки підкреслює переживання та невпевненість через майбутній контрнаступ українських воїнів. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

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Окупанти стривожені через рейди на Бєлгородщині

Аналітики зауважили, що вороже міноборони опублікувало нову інформацію про рейд 1 червня в Шебекіно Бєлгородської області. В основному окупанти зосередилися на своєчасності та масштабі російської "відповіді".

Зокрема, в оборонному відомстві стверджували, що додаткові підрозділи західного військового округу Росії нібито посилили прикордонну територію упродовж години після початку рейду та буцімто завдали важких авіаційних, артилерійських і вогнеметних ударів по підрозділах, які проводять рейди, та їхніх резервах.

Також загарбники заявили, що в рейдах брали участь понад 135 осіб і 35 одиниць техніки, і що різні оборонні дії Росії, зокрема, вогонь зі стрілецької зброї та міни, нібито "відбили" ці рейди. Окрім того, пізніше МО відзначило командира невизначеного мотострілецького батальйону підполковника Олександра Нікітіна за керівництво обороною, ймовірно, аби упередити спроби приписати "перемогу" бєлгородської прикордонної оборони російському генерал-полковнику Лапіну, припускають в ISW.

Концентрація російського міноборони на зображенні російських сил і російського військового командування як спроможних захисників Росії, ймовірно, відображає занепокоєність внутрішнього та ширшого інформаційного простору майбутнім українським контрнаступом, а також інформаційний вплив будь-яких невдач у захисті від українських контратак,

– зазначили американські аналітики.

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Росіяни нервуються через майбутній контрнаступ ЗСУ

Деякі російські мілблогери продовжують використовувати ситуацію в Бєлгородській області для критики російського керівництва. Тим часом інші – применшують останні рейди.

Наприклад, мілблогер, пов'язаний з "Вагнером", заявив, що міноборони Росії не ставиться до Бєлгородської області як до російської території, і стверджував, що воно лише доповнює список населених пунктів, які постраждали від обстрілів. Також він закликав окупантів не брехати у звітах про ситуацію в цьому районі.

Деякі мілблогери заявили, що ворожі сили добре відреагували на рейди, які вони називають нібито "терактами", спрямованими на психологічний вплив, а не на забезпечення конкретних територіальних цілей.

Гіперфокус Росії на незначних тактичних боях підкреслює нервозність і невпевненість Росії щодо майбутнього контрнаступу,

– переконані в ISW.