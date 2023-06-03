Гиперфокус России на незначительных боях как раз подчеркивает переживание и неуверенность из-за предстоящего контрнаступления украинских воинов. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны.

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Оккупанты встревожены из-за рейдов на Белгородщине

Аналитики отметили, что вражеское минобороны опубликовало новую информацию о рейде 1 июня в Шебекино Белгородской области. В основном оккупанты сосредоточились на своевременности и масштабе российского "ответа".

В частности, в оборонном ведомстве утверждали, что дополнительные подразделения западного военного округа России якобы усилили пограничную территорию в течение часа после начала рейда и якобы нанесли тяжелые авиационные, артиллерийские и огнеметные удары по подразделениям, которые проводят рейды, и их резервам.

Также захватчики заявили, что в рейдах участвовало более 135 человек и 35 единиц техники, и что различные оборонительные действия России, в частности, огонь из стрелкового оружия и мины, якобы "отбили" эти рейды. Кроме того, позже МО отметило командира неопределенного мотострелкового батальона подполковника Александра Никитина за руководство обороной, предположительно, чтобы предотвратить попытки приписать "победу" белгородской пограничной обороны российскому генерал-полковнику Лапину, предполагают в ISW.

Концентрация российского минобороны на изображении российских сил и российского военного командования как состоятельных защитников России, вероятно, отражает обеспокоенность внутреннего и более широкого информационного пространства будущим украинским контрнаступлением, а также информационное влияние любых неудач в защите от украинских контратак,

– отметили американские аналитики.

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Россияне нервничают из-за предстоящего контрнаступления ВСУ

Некоторые российские милблогеры продолжают использовать ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства. Тем временем другие – преуменьшают последние рейды.

К примеру, милблогер, связанный с "Вагнером", заявил, что минобороны России не относится к Белгородской области как к российской территории, и утверждал, что оно лишь дополняет список населенных пунктов, пострадавших от обстрелов. Также он призвал оккупантов не врать в отчетах о ситуации в этом районе.

Некоторые милблогеры заявили, что вражеские силы хорошо отреагировали на рейды, которые они называют будто бы "терактами", направленными на психологическое влияние, а не на обеспечение конкретных территориальных целей.

Гиперфокус России на незначительных тактических боях подчеркивает нервозность и неуверенность России по поводу предстоящего контрнаступления,

– убеждены в ISW.