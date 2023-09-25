Польские СМИ начали массово распространять дезинформацию о "странных условиях" для вступления Украины в ЕС, которые ей якобы выдвинули союзники. МИД не оставил это событие без внимания.

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"Свержение власти в обмен на членство"

Польские СМИ гудят об "измене". Все началось с комментариев корреспондентки польского телевидения ТVP в Брюсселе. Журналистка заявила, что Германия и Франция якобы пообещали Украине скорейшее вступление в ЕС. Для этого они якобы выдвинули ей требование – свергнуть нынешнее правительство Польши.

В МИД заявили, что эта информация не соответствует действительности. Во-первых, никаких подобных предложений от союзников Украина не получала. Во-вторых, вмешиваться во внутренние дела Польши никогда не планировала.

Более того, Украина высоко ценит поддержку Польши в отражении российской агрессии, поддержке нашего пути к членству в ЕС и НАТО,

– подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Он также поблагодарил польских граждан, которые проявляют солидарность с украинцами. Так, Николенко вспомнил о награждении украинскими государственными наградами поляков: журналистки Бьянки Залевской и медика-волонтера Дамиана Дуды.

Призываем наших польских друзей не поддаваться попыткам провокаций, работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам,

– говорится в заявлении МИД.

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